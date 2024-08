Gabriela Jiménez celebró una fecha muy especial y lo hizo con caras muy conocidas

Gaby Jiménez celebró una fecha muy especial.

Gabriela Jiménez celebró por todo lo alto una fecha muy especial, que tiene que ver con el programa 7 Estrellas, de Canal 7.

Y es que precisamente el programa del canal del trencito cumplió 25 años este miércoles 14 de agosto.

La guapa presentadora, en redes sociales, compartió unas fotos donde sale bien acompañada con sus compañeros y algunos que tuvieron su paso por el conocido programa.

“No solo me siento afortunada por hoy día ser periodista y presentadora del programa. Si no porque yo crecí viéndolos y admirándolos desde que tenía 11 añitos. Wow… El tiempo pasa volando y Dios me tenía reservada esta experiencia tan hermosa, y me hace sentir muy agradecida por las oportunidades que esta carrera me permite vivir”, comentó Jiménez.

La comunicadora añadió que sentía una admiración profunda por los excompañeros que en algún momento estuvieron presentando el programa.

Gabriela Jiménez expresó que sentía mucha admiración por todos los que han pasado por el programa. Instagram

“Y bueno, aquí seguimos. Todas las noches de los jueves, desde hace 25 años, son de 7 Estrellas”, concluyó.

“¡Qué recuerdos! Fueron mi escuela”, comentó Katherine Ortega, periodista de Buen Día, mientras que otros de los seguidores de Gaby comentaron: “Los felicito a todos”, “Felices 25″, “Les deseo muchas bendiciones y que Dios lo cuide siempre”.