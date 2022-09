Gabriela Jiménez no saldrá en 7 Estrellas todavía

Gabriela Jiménez fue presentada la tarde del jueves como la nueva ficha de 7 Estrellas. Instagram

La periodista Gabriela Jiménez dice ser una mujer que le gustan los retos y por eso ahora que la llamaron para formar parte de 7 Estrellas no lo pensó a pesar de que su fuerte son las noticias deportivas.

La ramonense dijo estar muy feliz porque sus nuevos compañeros de trabajo la recibieron muy bien y que lo bueno es que seguirá igual conectada con los deportes porque no dejará “Contra golpe” y “La Cancha”, ambos programas de TD Más.

“No es un cambio tan radical porque bueno, no voy a dejar de trabajar en TD Más, así que sigo igual ahí, y como 7 Estrellas es un programa de estilo de vida, me encanta y hay demasiadas cosas que se pueden elaborar, las notas y trabajos que se hacen son muy específicos, notas muy trabajadas y con enfoques muy bonitos para tendencias y estilo de vida, así que me gustó mucho y es un reto vacilón”, dijo la comunicadora.

¡Qué lindo el amor! Gaby Jiménez llegó al Fello a apoyar a su novio, Marcel Hernández

¿Será que más adelante solo ellos dos serán los presentadores de programa?. Instagram

Pero si usted creyó que ya el próximo jueves verá a Gaby en la pantalla del 7, a partir de las 8 p.m., pues se quedará con ganas.

De momento ella estará unas semanas detrás de cámaras familiarizándose con el formato del espacio y elaborando reportajes y más adelante la pondrán a presentar junto a Marilin Gamboa y Wálter Campos.