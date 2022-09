Gabriela Jiménez tiene una nueva función dentro de Teletica

A Gaby le piden que no use zapato cerrado. Cortesía.

Gabriela Jiménez se olvidará por un rato de los temas deportivos, pues desde este mes de setiembre tendrá nuevas funciones dentro de Teletica.

A Gabriela, quien participó de la presente edición de Dancing with the Stars, estábamos acostumbrados a verla frente a la cámara, pero ahora en su “nueva casa”, estará más como reportera.

Resulta que Gaby fue elegida como la nueva periodista del programa 7 Estrellas y este jueves sus nuevos compañeros de espectáculos le dieron la bienvenida hasta compartiendo un almuerzo.

Días atrás despidieron a la periodista Paola Sancho, quien tenía varios años como periodista de espectáculos en este programa, y en su lugar llamaron a la ramonense.

Gaby ahora deberá andar detrás de los cantantes, músicos y demás artistas como parte de sus nuevas labores.

Según nos explicaron, esto no quiere decir que dejará su programa “Contra golpe”, que transmite los lunes por TD Más, junto al exjugador Mauricio Montero y el humorista Daniel Montoya.

Además, también estará disponible cuando la necesiten para alguna transmisión del fútbol femenino en este mismo canal.

La presentadora del espacio Marilin Gamboa nos confirmó la noticia y dijo estar muy feliz con la llegada de la novia de Marcel Hernández al grupo de 7 Estrellas.

Gabriela abandonó la competencia de baile en la gala ocho a mediados de agosto. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Hace tan solo tres semanas atrás, Gabriela fue expulsada del programa Dancing with the Stars y no quiso participar en el comodín que la podía hacer regresar a la pista, pues según dijo, tenía otros proyectos que emprender y se quería además concentrar en los temas del Mundial de Catar.

Intentamos conversar con la comunicadora pero no atendió a nuestras llamadas ni mensajes.

Según vimos en sus redes sociales, la noche del miércoles salió a cenar con los colombianos Lorna Cepeda y Julio César Herrera, ambos actores de la novela “Yo soy Betty, la fea”, y por lo visto se la pasaron muy bien.