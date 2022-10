Gaby Jiménez dice que le han escrito famosas víctimas de violencia tras salir en video

El debut de Gaby Jiménez como actriz en la producción del video musicial “Se suponía”, tema interpretado por Tapón y Marta Fonseca, le ha traído aplausos pero también mensajes muy preocupantes.

Gaby hace el papel de una mujer agredida por su pareja, quien no se da cuenta a tiempo de las señales de alerta y, lamentablemente, pierde la vida a manos de la persona que, en algún momento, amó. Ese papel es interpretado por el actor Freddy Víquez.

Gabriela Jiménez tuvo un debut muy fuerte en el video de Tapón y Marta Fonseca. Instagram

El lanzamiento del video fue el martes anterior y, desde entonces, Gaby no ha parado de recibir mensajes de mujeres y hombres que le cuentan que también ha sido víctimas de agresiones.

Lo más sorprendente de todo es que, según ella, varios de esos mensajes son de personas conocidas, esas que la mayoría de la gente piensa que tienen la vida perfecta y no atraviesan situaciones así.

Gaby Jiménez cuenta sus verdaderas razones para no regresar a Dancing

“Tapón me pidió una persona que no tuviera y que fuera conocida y la verdad es que yo también he pasado por cosas así, tal vez no tan fuertes como el video, pero que sí podían tener ese fin y donde hay señales, hay que irse. Me sentí identificada y conozco a muchas personas que han pasado por eso, es un tema que no es lejano a mí.

“Muchas mujeres del medio me han escrito para decirme que pasaron por algo así o que están llorando con lo que vieron por lo que viven. A veces uno cree que la gente del medio tiene una vida perfecta, pero hay cosas muy fuertes y eso me ha sorprendido. También me escribieron hombres, aunque no del medio, para decirme que ellos también lo viven”, contó.

Gabriela Jiménez quedó muy contenta con el resultado y con la guía que le dieron los que saben. Instagram

En su caso, vio algunos síntomas muy fuertes en relaciones pasadas y, por eso, mejor salió corriendo.

“Esas personas necesitan a un profesional para salir adelante, pero hay amigos, familiares que ven lo que pasa y tienen que ayudarles, porque a la gente no le gusta meterse en eso y el resultado puede ser peor. Hay que estar atentos a las señales, no hay que normalizar algo que no debería pasar”, aseguró.

Con ayuda.

La ramonense se enfoca en el mensaje que da la canción, que si bien contiene imágenes durísimas, es la realidad que viven muchas personas en todo el mundo.

“Eloy (Mora), Freddy (Víquez) y Karina Conejo me guiaron mucho. A mí, en algún momento, me hubiera gustado hacer algo de actuación y se dio, pero más que todo lo hice por colaboración al proyecto; aquí nadie cobró ni la idea es vender nada, lo que queremos es enviar un mensaje y generar consciencia. Fue linda la oportunidad, pero muy fuerte a la vez porque cuando nos empezamos a maquillar golpes, era algo pesado, fuerte”, dijo.

Freddy fue la persona que se encargó de guiarla. Entre los consejos que le dio fue que imaginara las cosas que realmente la enojan y que lo expresara con su mirada.

Lo único que Gaby no pudo hacer fue darle un beso a Freddy, pues prefirió centrarse en el mensaje y que no hubiera otras distracciones. También porque asegura que hay que ser muy profesional en la actuación como para besar a otra persona que no es la pareja.