“A mi pareja sí le emociona, sí le ilusiona y pasa preguntándose en dónde será que le van a pedir que se casen con él, siempre me pasa como tirando, pero siempre me hago el loco porque me da miedo el compromiso. Me dice: ‘¡Uy! ya faltan pocos días para que nos podamos casar’, y yo solo pienso: ‘¡Ayy Jesús! ¿qué le voy a decir cuando ya sea posible y yo todavía no esté listo?’.