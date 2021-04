Vieras que todos los días me piden en redes sociales que vuelva a hacer El Chante (lo tenía en TD Más) pero a mí me gusta hacer las cosas bien hechas, no me gusta andar rebotando de proyecto en proyecto. Hay cosas muy bonitas que se pueden dar, pero es de darles un poquito de tiempo. Pues yo no le cierro las puertas a la radio y a la televisión tampoco, yo estoy abierto al público.