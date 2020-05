Las burbujas sociales no se deben malinterpretar, porque sé que más de un tapis se fue por el lado de la burbuja del misil o el cacicazo, pero no es así. Lo que el hombre quiere es que la gente no se arme en molotes si les abren las playas, que no se arrinconen todos debajo de un palo, que no se metan veinticinco debajo de un toldo. Eso es lo que no se quiere.