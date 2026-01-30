Ganadero Chemi Jiménez reclama a Fiestas de Santa Cruz: “El cheque no tenía fondos”

Las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2026 fueron un llenazo los cinco días de fiestas. (Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz/Facebook)

La molestia por los pagos pendientes a los músicos, ganaderos y comerciantes tras las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2026 sigue creciendo.

Esta vez, el reclamo viene de parte del reconocido ganadero Chemi Jiménez, quien confirmó que la comisión organizadora y la Municipalidad de Santa Cruz le adeudan dinero por su participación en las festividades realizadas del 14 al 18 de enero.

Jiménez explicó a La Teja que, previo a las fiestas, se firmó un contrato en el que se establecía claramente que los pagos se realizarían mediante cheques de gerencia, lo que daba seguridad a los participantes de que los recursos estarían disponibles.

“Cheque de gerencia significa que usted tiene los recursos respaldados para cubrir lo que va a girar”, explicó.

Sin embargo, la situación cambió tras finalizar las fiestas, pues al ir al banco a cambiar el cheque se llevó tremenda sorpresa.

“Fui alrededor de unas cuatro veces al banco y el cheque no tenía fondos”, relató.

El ganadero detalló que el cheque no fue emitido a nombre de la Comisión de Fiestas, sino directamente por la Municipalidad de Santa Cruz, lo que, según él, vuelve el asunto aún más delicado.

“Es mucho más grave todavía, porque el cheque está girado por la Municipalidad de Santa Cruz”, afirmó.

Chemi Jiménez, dueño de la Hacienda Santa María, es uno de los ganaderos afectados porque no le han pagado las corridas de Santa Cruz. (Cortesía)

No saben nada del dinero

Ante esta situación, Jiménez y otros afectados se reunieron con autoridades municipales, incluyendo al alcalde Jorge Arturo Alfaro, regidores y miembros de la Comisión de Fiestas, como su presidente Omar Cruz, pero aseguró que le dejó más dudas que respuestas.

“La Comisión de Fiestas decía que no sabía nada, ese fue todo el discurso durante horas: que no saben nada”, reclamó.

Según Jiménez, durante el encuentro se indicó que sería necesario hacer una modificación a los estatutos para que la municipalidad pudiera asumir directamente los pagos, un proceso que reconocen podría tardar meses.

En su caso particular, el monto adeudado supera el millón de colones, mientras que a otros ganaderos se les deben dos millones y 600 mil colones, entre otros montos.

En total, el ganadero estima que la deuda global con músicos, cimarronas, payasos, marimberos, lazadores, montadores y otros trabajadores supera los 150 millones de colones.

“A todo el mundo le deben plata”, aseguró.

A esperar unos días

Por ahora, los ganaderos acordaron esperar una respuesta formal de la municipalidad antes de tomar acciones legales, aunque Jiménez no descarta una denuncia penal, especialmente por la emisión de un cheque sin fondos.

“A mí lo que me molesta es que me agarren de tonto. Si me hubieran dicho desde el inicio que no había plata, uno decide si participa o no”, señaló.

El empresario también manifestó su preocupación por el impacto que esta situación está generando en la imagen del cantón.

“La gente está muy enojada, porque son recursos que ya tenían destinados para otras cosas”, indicó.

Las corridas de toros de Santa Cruz siempre son un llenazo. (Alonso Tenorio)

Asimismo, afirmó que esta es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en las fiestas, ya que en años anteriores los pagos se realizaban, aunque fuera con algunos días de atraso.

“Imagínese, dicen que no hay plata. En los tablados entraban entre 4 mil y 5 mil personas en la corrida de la mañana y en la noche, cobraban 15 mil colones por persona y ahora que no hay plata, como que contrataron una compañía (tiquetera), no sé qué y ellos mismos se contradicen. Hay un enredo entre ellos mismos que no saben ni qué es blanco ni qué es negro”, resaltó.

La Teja intentó conversar con el presidente de la comisión de las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2026, pero seguimos sin tener respuesta al cierre de esta nota.

Dicha comisión es nombrada por los mismos regidores año con año y según han manifestado, no han podido pagar porque están terminando de hacer el análisis de los ingresos y porque aún hay patrocinadores que no han girado sus dinero.

“Aquí seguimos esperando a ver qué pasa. Pero la gente está muy enojada por la forma en que han actuado”, concluyó Jiménez, quien dijo dará plazo a la otra semana sino de lo contrario interpondrá la debida denuncia judicial.