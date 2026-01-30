Reclamos y enojo tras las Fiestas de Santa Cruz: artistas y ganaderos siguen esperando su pago

Las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz recién termiinaron y se vino la bronca por la falta de pago a muchos ganaderos y personal que participó en las fiestas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz, en Guanacaste, se celebraron del 14 al 18 de enero en honor al Santo Cristo de Esquipulas, con una agenda cargada de tradición: topes de toros, montaderas, música, cimarronas, marimbas, procesiones y actividades culturales que, como cada año, reunieron a miles de personas.

Sin embargo, tras el cierre de las festividades, la alegría dio paso a la molestia, pues a la fecha, hoy 30 de enero, la comisión organizadora de las fiestas aún no ha cancelado los pagos a decenas de personas que trabajaron durante los cinco días del evento.

Entre los afectados se encuentran marimberos, cimarronas, ganaderos, montadores, amarradores, músicos, payasos, personal de sonido y otros colaboradores esenciales para el desarrollo de las fiestas. Según denuncian, la deuda superaría los 180 millones de colones.

De acuerdo con los afectados, el presidente de la comisión organizadora, Omar Cruz, les ha indicado que el atraso se debe a que la empresa de la tiquetera contratada no ha girado el dinero recaudado, versión que ha generado fuertes cuestionamientos.

Marimberos, músicos, payasos, cimarroneros son muchas las personas a las que supuestamente se les debe su pago por las fiestas de este 2026. (Archivo/Archivo)

Alzó la voz por sus colegas

Uno de los que alzó la voz fue el reconocido músico y folclorista guanacasteco Balo Gómez, quien conversó con La Teja y expresó su indignación por la situación.

Gómez explicó que, en el caso de su agrupación Los de la Bajura, el monto pendiente es de 500 mil colones, es decir, cerca de 100 mil colones por músico, dinero que para muchos jóvenes resulta fundamental.

“No es que a nosotros no nos haga falta, pero usted sabe los muchachitos, jovencitos, que están casi la mayoría en la universidad, que agarran esa plata para sus estudios”, señaló.

Ganaderos denuncian que no les han pagado tras las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz

El folclorista detalló que muchos de esos a los que presuntamente se les debe debieron pasar horas extensas durante las fiestas participando en dianas desde la madrugada, procesiones, topes bajo el sol, montaderas, actividades nocturnas y nuevamente madrugadas, sin descanso.

“No, hombre, qué pecado. Los muchachitos que se asolean, los marimberos que son el alma de las fiestas. A mí me indigna lo que le deben a toda esa gente humilde, trabajadora, que pone su máximo esfuerzo para que las fiestas sean bonitas”, expresó.

El músico Balo Gómez es uno que ya alzó la voz por todas las personas que la comisión de fiestas les debe dinero. (Facebook/La Nación)

Visiblemente molesto, Gómez calificó la situación como una “grave irresponsabilidad” y, aseguró que, según lo que les han dicho, no hay fecha ni certeza de pago.

“No van a pagar, no tienen plata”, afirmó, agregando que aunque él no planea presentar una denuncia, muchas personas sí estarían organizándose para interponer acciones legales de forma masiva.

Para el músico, el problema de fondo no es solo el atraso, sino el destino del dinero recaudado durante las fiestas.

“El punto no es por qué no han pagado, el punto es dónde está la plata. Todo se vendió de contado: bares, comidas, juegos mecánicos. Al sonido no le pagaron, a nadie le pagaron”, insistió.

Incluso cuestionó la versión de que el dinero aún no haya sido liquidado por la tiquetera, asegurando que los sistemas de pago electrónico funcionan de manera casi inmediata.

“En el 2023, el licenciado Rafael Ángel Gutiérrez dejó 150 millones de colones a favor y fueron nueve días de fiestas. Al año siguiente, el licenciado Alexander Gutiérrez dejó como 110 millones de colones y eran más días. Esta vez fueron cinco días y deben 180 millones de colones, o sea, no le pagaron a nadie. Insisto nuevamente, ¿dónde está la plata? Ese es el problema, ¿dónde está la plata? ¿Quién cogió la plata?“, recalcó Balo muy molesto.

Ganaderos molestos

A la molestia de músicos y artistas se suma la de varios ganaderos, quienes también hicieron pública su queja a través de redes sociales.

En uno de los videos que circula aparece el popular ganadero Chemi Jiménez, quien afirmó que no se les ha cancelado el pago correspondiente por la participación de sus toros.

“En el contrato dice muy claro que el pago era con cheque de gerencia y aquí no hay nada de cheque. Venimos a ver qué nos van a resolver”, expresó Jiménez, calificando la situación como una irresponsabilidad.

Chemi Jiménez, de Hacienda Santa María, es uno de los ganaderos afectados. (Cortesía)

La Teja intentó conversar con el ganadero antes de la publicación de esta nota; sin embargo, indicó que nos atendería más adelante.

También se buscó la versión de Omar Cruz, presidente de la comisión organizadora de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz, pero no respondió llamadas, ni mensajes hasta el cierre de esta información.

En el Consejo municipal de Santa Cruz se tocó el tema de la falta de pagos

Análisis de los dineros

El miércoles se realizó una sesión extraordinaria en el Concejo Municipal de Santa Cruz donde llegaron varios de los afectados a hacer su reclamo.

Allí estuvo presente Omar Cruz, junto con cuatro miembros más de la comisión; sin embargo, el tesorero Hugo Eduardo Arroyo Gutiérrez se ausentó por incapacidad.

El presidente de la comisión de fiestas indicó que apenas están haciendo un “análisis” de los dineros que dejaron las fiestas para empezar a pagar.

“Decirles que de acuerdo con lo que estamos viendo todavía falta incluso, algunos patrocinadores que de momento (el dinero) no ingresaba inmediatamente y que, posiblemente, están ingresando y la idea es ir cancelando las cuentas o los pagos a la gente que se le adeuda, por lo tanto, estamos en esa etapa que ingrese todo eso para poder ver a quiénes les vamos a hacer los pagos referente a esto”, dijo frente al consejo.

Cruz pidió a los afectados y al consejo muncipal que lo comprendan y pidió disculpas “al pueblo de Santa Cruz porque ya debería estar todo cancelado y no lo está, pero como siempre he dicho: uno debe dar la cara”.

Mientras tanto, el malestar sigue creciendo entre los participantes de las fiestas, quienes exigen respuestas claras y, sobre todo, el pago por un trabajo que permitió que una vez más Santa Cruz celebrara una de sus tradiciones más importantes.