Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2026 arrancan con multitud y un ambiente festivo

La noche del martes 13 de enero estuvo marcada por música y baile durante la inauguración de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2026.

Minutos antes de las 8 p.m., cientos de personas se reunieron para presenciar la tradicional entrega de la barrera.

Alta asistencia desde el primer día

Los videos compartidos en redes sociales reflejaron una buena asistencia, así como muestras de alegría, baile y expresiones culturales que caracterizan esta festividad, considerada una de las más representativas del calendario nacional.

Las Fiestas Típicas de Santa Cruz se extenderán hasta el domingo 18 de enero. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio)

Agenda cultural y actividades

Este miércoles 14 de enero las actividades iniciaron a las 6 a.m., con el rezo de Esquipulas. Para este miércoles también está programado el lanzamiento de 100 bombetas de doble trueno como anuncio oficial del inicio de las actividades típicas.

La agenda incluye desfile de toros, marimbas, montaderas, conciertos, bailes y más.

El martes 13 de enero cientos de personas formaron parte de la inauguración de las fiestas. (Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz/Facebook)

Celebración hasta el domingo

Las fiestas típicas se mantendrán hasta el domingo 18 de enero, con eventos pensados para toda la familia y visitantes de distintas zonas del país.

Este fue uno de los videos compartidos por la página de Las Fiestas Típicas de Santa Cruz.