En la nueve, ya para ir a la segunda zona segura me hicieron la pregunta de que cuál personaje de Shakespeare se lavaba las manos constantemente y yo utilicé el comodín de preguntarle a mi papá porque no estaba seguro; él tampoco, pero me dijo que siguiera mi intuición, yo no quería gastar otro comodín porque no era parte de mi estrategia y pensé en dar un salto de fe y devolverme a los quinientos mil, así lo hice. Me costó mucho, pero me sirvió ahorrarme un comodín para las siguientes preguntas.