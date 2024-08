Ganador de Force Masters hizo algo de aplaudir tras dolorosa situación que vivió el jueves

Steven Castro, el atleta que se coronó campeón de la primera temporada del programa de canal 7 Force Masters, hizo algo de aplaudir un día después de la dolorosa situación que vivió y que le impidió cumplir un sueño.

El musculoso iba a competir este jueves en el Mundial de Carreras de Obstáculos que se realiza en el Estadio Nacional, pero dos horas antes de su participación se llevó una gran caída que lo dejó con una lesión y lo obligó a visitar un hospital.

Steven Castro es un carga compitiendo en obstáculos. (Instagram)

LEA MÁS: Ganador de Force Masters vive complicadísima situación que le impidió cumplir un gran sueño

A La Teja, el muchachón le explicó que se desgarró la parte del isquiotibial izquierdo, que es la parte baja del glúteo y aunque lo mandaron a cuidarse y a terapias de rehabilitación este viernes él fue al Estadio Nacional a competir en una nueva ronda.

“Ante todo pronóstico, decidí hacer acto de presencia y pasar el circuito a la velocidad que mi cuerpo me dejara porque ayer (jueves) estaba tan mal mentalmente que sabía que ir a competir hoy (viernes) en el estado que sea, me iba a levantar emocionalmente”, escribió el escazuceño en Instagram.

Luego compartió el video de él cruzando los obstáculos y de cómo se la jugó para no esforzar la pierna que está “fuera de juego” por el accidente.

Ganador de Force Masters hizo esto tras accidente que sufrió

“De las experiencias más increíbles de mi vida, una montaña rusa de emociones, ayer (el jueves) no me podía ni mover y me prometí que si hoy (viernes) lograba aunque sea renquear iba a ir a competir, porque era algo que anhelaba desde hace mucho tiempo, la preparación fue demasiada para morir en la orilla, este año no se pudo dar el 100 pero el otro año volveremos mucho más fuertes y nos tocará salir del país al siguiente mundial”, posteó con el video.

LEA MÁS: A ganador de Force Masters ya le entregaron el carro, pero no es el mismo del programa

Era la primera vez que Steven participaba en este mundial, en el que están participando atletas de 70 países.