Ganador de Force Masters vive complicadísima situación que le impidió cumplir un gran sueño

Steven Castro fue el más gato de Force Masters. Cortesía Teletica.

Steven Castro, el atleta que el año pasado ganó el programa Force Masters, de canal 7, enfrenta una complicadísima situación que lo alejó de cumplir un gran sueño.

Este jueves, Castro competiría, a la 1 de la tarde, en el Mundial de Carreras de Obstáculos, que se realiza en el estadio Nacional, pero antes de la competencia sufrió una dolorosa lesión que lo mandó al hospital.

Castro, de 26 años, alertó en Instagram sobre lo sucedido y posteriormente contó a La Teja qué fue lo que le pasó y cómo se siente luego de perder la posibilidad de competir en un campeonato que lo pondría en la mira del mundo entero.

“Había una práctica en la mañana, que uno probaba los obstáculos y en el de las manillas me resbalé y caí con el pie, casi como en un ‘split’, entonces me desgarré la parte del isquiotibial izquierdo, que es la parte baja del glúteo. Es un desgarre interno”, explicó el musculoso a este medio.

Steven Castro contó en Instagram lo que le pasó. (Instagram)

El accidente ocurrió a las 11 de la mañana, dos horas antes de que iniciara su competencia y, tras una primera atención de la Cruz Roja, sus familiares lo trasladaron a un hospital privado.

“Hay un desgarro interno. Ahorita no puedo caminar si no es con ayuda de muletas y estoy con demasiado dolor. Me van a inyectar para el dolor porque es demasiado y me mandaron muchas terapias. Serán cerca de dos meses de recuperación y terapia para ir rehabilitando el músculo”, afirmó.

Steven reconoció que lloró por la tristeza de no poder competir en el mundial, pero se aferra a la idea de que las cosas pasan por algo.

“Al principio fue una llorada, mucha impotencia, ya después, con la cabeza más en frío, pensé en que Dios sabe por qué hace las cosas”, comentó Steven, quien tenía cuatro meses preparándose para ese torneo, en el que competiría por primera vez.