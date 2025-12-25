Ganador de Nace una estrella hace realidad uno de sus sueños más grandes

El actual campeón de la categoría infantil de Nace una estrella, Juan David Montero, vive uno de los momentos más felices de su vida luego de cumplir un sueño que anhelaba desde niño.

Montero participó este año en la sétima temporada del concurso de canto de canal 7, donde se ganó el primer lugar y un premio de 7.500 dólares, logro que hoy comienza a rendir frutos.

Juan David Montero ganó la categoría infantil en el reality de canto de canal 7. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Su primer viaje fuera del país

Según contó este miércoles en su cuenta de Instagram, Juan David por fin pudo salir del país, montarse en un avión y viajar a México, un destino que siempre soñó conocer.

“Mi primer viaje… y un sueño hecho realidad. México siempre fue un sueño para mí desde niño, y hoy puedo decirles con el corazón lleno de agradecimiento a Dios, a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, que lo estoy haciendo realidad”, escribió el joven artista.

El mensaje conmovió a muchos seguidores de Nace una estrella, quienes recuerdan que Juan David ha contado en varias ocasiones que su mayor motivación es triunfar como artista para ayudar a su mamá a salir adelante.

Juan David Montero está feliz porque salió del país por primera vez. Fotografía: Instagram Juan David Montero. (Instagram/Instagram)

Guadalajara lo recibió con los brazos abiertos

Actualmente, el costarricense se encuentra en Guadalajara, Jalisco, una ciudad que lo atrajo por su riqueza cultural y artística.

“Me encuentro en Guadalajara, tierra de mariachis, historia y tradición, un lugar que me ha recibido con los brazos abiertos”, expresó.

Juan David Montero está recorriendo muchos lugares icónicos de Guadalajara. Fotografía: Instagram Juan David Montero. (Instagram/Instagram)

Juan David también contó que ha tenido la oportunidad de conocer varios lugares emblemáticos como Tlaquepaque, Tonalá, Tequila, el Zoológico de Guadalajara y el centro de la ciudad.

“Cada rincón tiene algo especial: su cultura, sus tradiciones, su gente… todo es simplemente hermoso”, añadió.

