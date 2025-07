Mamá de Juan David Montero: “No pido que me le dé riqueza, ni fama, solo lo que él se merece”

Juan David Montero fue el ganador de Nace una estrella en su categoría infantil en esta sétima temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El pequeño Juan David Montero, de 12 años, resultó el gran ganador de Nace una estrella en su sétima temporada, en la categoría de niños.

La más feliz y orgullosa de verlo culminar su sueño de esa manera es su mamá, Gaudy Segura, quien no aguantó las lágrimas y dobló rodillas al escuchar que ganó el concurso de canto.

Ellos son de Pital de San Carlos y desde que el estudiante de sexto grado entró al programa de Teletica se vinieron a vivir a San José para que él pudiera cumplir su sueño.

Doña Gaudy vivió todos estos meses con su hijo en una casa que les pegaba canal 7 cerca del canal y este domingo ambos vieron reflejado el fruto de todo el esfuerzo que hicieron juntos.

Juan David no solo se ganó el cariño de todo el país, sino que se llevó el gran premio de 7.500 dólares (cerca de 4 millones), con los cuales piensan invertir en su carrera como cantante profesional.

Esto nos dijo la mamá de la nueva estrella de Teletica al finalizar el programa de este domingo:

- ¿Qué sintió en el momento en que anunciaron a su hijo ganador?

Lo mejor del mundo. Lo más bonito que se puede sentir. Ver formarse la realidad. Ver lo que uno ya sabía, porque para mí sí ha sido un ganador desde el día uno. Y ahora que se lo confirmen tantas personas, le doy gracias a Dios.

Ver cómo la gente me lo ama y cómo la gente me lo apoyó. Es indescribible, no tengo palabras para decir lo que siento.

Gaudy Segura, mamá de Juan David, siempre estuvo a su lado en todo el proceso de Nace una estrella. (naca una estrell/nace una estrella)

- La vi hincada orando apenas lo nombraron ganador...

Sí, era lo primero que tenía que hacer. He doblado rodillas muchas, muchas veces pidiéndole a Dios que le dé lo que tenga que darle. No pido que me le dé riqueza, no pido que me le dé fama, simplemente que le dé lo que él se merece. Y se lo merece, se lo mereció y se lo dieron. Y el pueblo de Costa Rica me lo apoyó y fuera de Costa Rica me lo apoyaron.

La mamá de Juan David Montero al escuchar que ganó Nace una estrella

- ¿Cómo fue el día para Juan David previo a esta final?

Anoche fue a dormir con Macha (donde la tía, que vive en Alajuela) para que estuviera relajado. Duerme con mi hermana cuando no está conmigo, entonces esa es la paz que él siente. Estuvo con ella anoche (sábado), estuvo tranquilo. Fueron a almorzar, a pasear, lo tranquilizaron, lo mantuvieron en paz. Yo me encargué de la beba (hermana de Juan David). Tratamos de que el día fuera lo menos pesado para que él estuviera tranquilo.

- ¿Qué le dijo antes de empezar esta gala?

Hicimos la oración antes de todo. Hicimos una oración para que él saliera de la casa, porque él fue a la casa primero. Lo pusimos todo en manos de Dios y arrancó para acá.

- ¿Ya estando aquí en el estudio, cómo lo sintió?

Estaba muy tranquilo. Él me dijo: ‘mamá, que sea lo que Dios quiera’.

Juan David Montero, de 12 años no podía creer que fue el ganador de la categoría infantil de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Y como mamá qué pensó al ver las calificaciones perfectas de Viviane?

No le puedo decir que uno no siente ese nervio, pero yo confío en Dios. Y yo sé que Diosito tiene grandes cosas para él.

- ¿Qué van a hacer con esa platica? ¿Han pensado algo?

Primero que nada, comprar el material de trabajo de él, porque necesita su equipo de sonido para seguir moviéndose. Él no quiere dejar de cantar. Y guardarle porque Juan David quiere estudiar música. Entonces esa es la idea.

- Los jueces dijeron que entró un Juan David y salió otro completamente, ¿usted también sintió que su hijo cambió?

Sí, definitivamente. Juan David entró siendo un muchacho con una fuerza en la garganta, con una voz que ha tenido siempre, pero no la podía controlar porque él la soltaba sabrosamente. Ahora él sabe controlarla. Entonces es algo muy importante.

- ¿Y en cuanto a su personalidad?

Muchísimo. Juan David tiene un grado de autismo y él andaba al margen de todo, que no lo tocaran, que no lo abrazaran, y aquí siento que lo soltó.

Juan David Montero Segura llegó a audicionar a Nace una estrella y de una vez pasó directo a la segunda audición. (redes/Facebook)

- ¿Qué le dice al pueblo de Costa Rica que votó por él?

Gracias. No tengo cómo agradecerles. No tengo cómo pagarles cada uno de esos votos que dieron, ese amor incondicional que tuvieron con él. No tengo cómo.

¿Y esa caravana que armaron fue sorpresa para ustedes?

Sí, son las maestras de la Escuela de Juan David, de allá de Pital. Ya se le hizo el traslado para acá, porque se matriculó en la escuela Divino Niño Jesús de Praga, en Alajuela centro, para que termine de sacar las notas que le faltan, igual ellas vinieron y no dejan de apoyarlo, y el sueño de ellas era que saliera ganador.

