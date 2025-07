Le llueven críticas a Teletica por coronar a Juan David Montero y Yeris Lobo como ganadores

Algunos internautas no quedaron contentos con la decisión. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este domingo se celebró la final de la sétima temporada de Nace una estrella y, tras anunciar a Juan David Montero y Yeris Lobo como los grandes ganadores, a Teletica le llovieron las críticas en redes sociales por la decisión de la votación.

Después de que este medio sacó la noticia de los ganadores, empezaron a llover los comentarios en redes sociales.

Yeris Lobo y Juan David Montero fueron los ganadores de la temporada 7 de Nace una estrella. (Facebook de Nace una estrella/Facebook de Nace una estrella)

“Con todo respeto. En este tipo de formatos no se premia al verdadero talento, ahí es quien venda más votos; se comprende que es un negocio y nadie tiene que enojarse. Felicitaciones a los verdaderos ganadores por su voz y dominio del escenario”, “Yeris es un buen cantante y demostró gran crecimiento; sin embargo, la ganadora era Franciny Castillo, quien desde un principio iba con constancia y una tabla que acumulaba puntos de los jueces por encima de los demás competidores a lo largo de las galas, incluyendo la final.

Juan David Montero fue uno de los ganadores. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Se había dicho que con los votos se seleccionaba el ganador, pero no me parece justo; se debía mantener la relación entre los votos del público y el puntaje del jurado para definir el ganador, ya que era una competición de canto y no de popularidad”. “Este formato, para ganar, tiene que tener historia de vida triste, porque es lo que mueve a los votantes. Deberían ser los jueces quienes deciden”. “Ellos no tenían que ser los ganadores, por eso no me gusta la forma de premiar ese programa”.

Recordemos que los ganadores se eligieron por los puntos de los jueces, pero quienes tomaban la última decisión eran los televidentes con los votos que hacían.