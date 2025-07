No fue suerte: participante de Nace una estrella cuenta cómo se ganó su lugar en la final

Juan David sacó nota perfecta en sus dos presentaciones. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Juan David Montero, finalista de Nace una estrella, habló en entrevista con La Teja y fue claro: su lugar en la final no fue por casualidad. El talentoso contó qué cambió en su forma de competir, cómo se preparó para cada gala y qué hizo diferente para ganarse el voto del jurado y del público el domingo pasado.

“Me esforcé demasiado, no tuve una semana de descanso, porque esa semana la usé para ensayar, practicar tonos; fueron muchas cosas las que practiqué, y no tuve ni una hora de descanso. A eso se suma lo de la escuela que tenía que adelantar, fue una semana atareada, pero gracias al trabajo y esfuerzo, logré nota perfecta (40 puntos) en ambas presentaciones. Si no me hubiera puesto las pilas practicando lo que tenía que practicar, siento que hubiera sido yo el eliminado”, comentó.

Este sancarleño agregó que lo que más le costó fueron las notas graves, ya que le costaba mantenerlas.

La Teja, que estuvo presente en la gala 11, vio cómo en uno de los ensayos el talentoso participante le tiró un filazo a los jueces Marvin Araya y Myriam Hernández, ya que, según él, no le daban tan buenos comentarios.

“En mi momento de furia, sentí mucha frustración de ver que a Myriam y a Marvin Araya no les caía bien en lo absoluto; fue un momento estresante y cuando me consultaron que sentía sobre eso, salió lo que tenía en la cabeza, pero me di cuenta de que si no hubiese sido por esos comentarios, yo no me hubiera puesto las pilas para seguir avanzando y no lo hubiera podido hacer como lo hice o, tal vez, me hubiera costado más”, manifestó.

El querido concursante agregó que los jueces le abrieron los ojos y esta semana que viene va a trabajar más duro para la gran final.

“Estoy full con los ensayos, todavía hay una canción que no me sé, pero tengo que darle. Sé que, con ayuda de Dios, se va a lograr”, confesó.

Para nadie es un secreto que Juan David tiene su premio asegurado en el programa, por lo que le consultamos en qué lo invertiría.

“Quiero guardar para el estudio y quiero pedir un equipo pequeño para hacer eventos, porque mi idea es continuar en la música”, detalló.

Orgullo para su mamita

Mientras estuvimos en la gala vivimos en la gradería a Gaudy Segura, mamita de Juan David, quien en cada momento que salía su hijo a presentarse, se mostraba emocionada hasta las lágrimas.

Al final, le consultamos sobre ambas presentaciones.

“Siempre me pongo muy feliz, cada vez que lo veo cantar, triunfar, cuando va pasando uno y otro obstáculo. Siempre me pongo emotiva porque el orgullo que siento es muy grande. Para mí, él es mi estrella, eso es lo principal”, comentó.

Doña Gaudy pudo presenciar, por primera vez, la nota perfecta de su hijo; de hecho, nos dijo que se lo merecía porque canta muy lindo.

“Aunque yo no entiendo los comentarios de los jueces, esa nota se la merecía. El futuro, Juanda ya lo tiene formado, es una estrella. El camino, de ahora en adelante, hay que fortalecerlo”, sostuvo.

Respecto a los comentarios de las galas pasadas con los jueces, la sancarleña agregó que han dolido, pero ella y su hermana lo han apoyado en todo momento.