Verónica Quirós revela por qué iba a terapia y lo que más le dolió al salir de Nace una estrella

Verónica Quirós fue la adulta eliminada en la gala de este domingo 29 de junio a una gala de la gran final. (Lilly Arce)

Verónica Quirós abandonó la competencia de Nace una estrella, este domingo, al ser la adulta con menor votación. Al terminar la gala, conversó con La Teja de lo que significó haber estado en el programa de Teletica.

La vecina de Hatillo nos contó qué sigue ahora, qué hará con el dinero que le dieron, y hasta nos confesó la razón por la que estuvo asistiendo a terapia con una sicóloga.

- ¿Cómo describe su paso por Nace una estrella?

Lo describiría como cambiante. Al principio, empecé bastante fuerte, ya después en las últimas galas me empezaron a retar con ritmos que en mi vida he cantado, entonces, de fijo, se notó ahí con los puntajes, que no estaba para nada en mi zona de confort. Pero, también de crecimiento; creo que cuando uno está en terrenitos bajos, también hay un crecimiento muy importante, entonces, yo diría que cambiante, pero para bien.

- ¿Qué fue lo que más aprendió durante este tiempo?

Diría que apreciar, apreciarme más; o sea, creo que cuando uno está constantemente recibiendo cositas, como tantos comentarios, y uno está expuesto a estas cosas, el suelillo a uno le tiembla. Uno dice: ‘¿realmente debería estar haciendo esto?’, y creo que lo que más aprendí fue como ese amor propio, que se dio en un trabajo muy fuerte de terapia, y de cosas para no olvidarme, abrazarme al final del día, y aprender a que es lo que tengo para dar, aunque no sea igual a lo que tienen mis compañeros, pero que igual tiene mucho valor.

Verónica Quirós confesó que el ponerla a cantar otros ritmos a los que no estaba acostumbrada la afectó en su putuación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿A qué se refiere con terapia? ¿Fue a terapia?

Sí, creo que es supernecesario; o sea, y para los próximos participantes, de verdad, siento que es supernecesario recibir herramientas para saber cómo manejar todas estas emociones. Viví muchísimas cosas que en mi vida he estado expuesta, entonces sí, lo necesitaba.

- ¿Cuántas veces fue a terapia?

Un montón, desde que empezó el programa hasta hace unos días, todas las semanas.

- ¿Cuál es el momento que no va a olvidar del programa?

Creo que hay demasiados. Lo que me llevo en el corazón fue cuando pude cantar jazz, pues es de mis géneros favoritos. Entonces, cuando me subí en el piano, fue demasiado gracioso poder hacer eso; bueno, gracioso no, creo que ha sido lo más icónico que he hecho en mi vida.

El pequeño Santiago Abarca fue otro que salió eliminado de Nace una estrella en la semifinal. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Cuál fue el reto más difícil que enfrentó durante la competencia?

De verdad, cantar salsa, bachata; cantar canciones de artistas con las que mi voz es muy similar, que se puede percibir como que las estaba copiando. Yo diría que lo más retador fue no hacerle caso a la gente; no quiero definir toda mi experiencia en cuanto a los comentarios negativos, pero fijo, sí, fue algo importante; o sea, yo creo que, como artista, es algo a lo que voy a estar expuesta siempre y uno tiene que aprender de eso, aprender a ni siquiera leerlos.

- ¿Esperaba ser eliminada o la tomó por sorpresa?

No, sí lo esperaba. Estuve bajando mucho de calificación, ya había estado en zona de riesgo.

- ¿Qué piensa hacer con el premio?

No tengo idea, yo tengo que llegar a mi casa a hacer números, pero sí usarlo en mi carrera, o sea, utilizarlo inteligentemente.

- ¿Qué sigue ahora para usted?

Bueno, la otra semana tenemos demasiados eventos; entonces, después se vendrá el descanso. Yo siempre he estado trabajando todos los días (es asistente legal), no estoy como desacostumbrada a este ritmo y, de fijo, dedicarle al menos un 70% de mis días a mi carrera ya a nivel musical y no tanto como asistente legal. Ojalá que se presenten muchas oportunidades más, pero estoy también pensando que ya es necesario el descanso. Me voy a tomar al menos unos tres días para descansar, estar conmigo y luego a seguir trabajando.