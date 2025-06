Santiago Abarca le dio este gran recuerdo a Edgar Silva al salir de Nace una estrella

Santiago Abarca y Verónica Quirós fueron los eliminados de Nace una estrella en la semifinal. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Santiago Abarca fue uno de los eliminados, este domingo, en la sétima temporada de Nace una estrella, y antes de irse para siempre del set de Teletica le dio un detalle a Edgar Silva para que nunca lo olvide.

El pequeño, de 10 años, debió abandonar la competencia de canto a tan solo una gala de la gran final, que será este domingo 6 de julio.

Santi estaba conversando con La Teja sobre su salida del programa cuando pasó Silva, al terminar la gala y, de inmediato, tomó una foto suya y se la entregó.

“¡Edgar! ¡Edgar! Se la regalo para que me recuerde, para que no me olvide", le dijo tras darle la fotografía.

El presentador de Teletica le agradeció el gesto y le dijo: “Te recordaré siempre, no te preocupés, con o sin foto”, y tras agradecerle se dieron un fuerte abrazo.

Santiago Abarca tenía en su locker del camerino de Nace una estrella una foto junto a Edgar Silva y se la regaló al presentador. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para el vecino de Patarrá, de Desamparados, lo mejor que le dejó el programa, además de cumplir su sueño de estar en televisión, fue cuando interpretó “Canto a la madre” y “María, María”, porque la primera se la dedicó a su mamá, Raquel Abarca, y la segunda a su abuela María Abarca.

A pesar de no avanzar a la gran final, Santi dijo irse muy contento de la competencia, porque logró aprender mucho sobre canto y eso le servirá para más adelante cuando empiece a dedicarse a cantar en eventos privados.

“Cuando me nombraron al principio sentí no tristeza, sino que lloré de felicidad de haber llegado tan lejos con un jurado de lujo, y estoy tan feliz de haber cumplido este sueño y fueron lágrimas de cocodrilo, como decimos los ticos, pero ya después míreme ando todo feliz, pelando los dientillos así (sonríe)”, dijo el simpático y coqueto niño.

Santi no aguantó las lágrimas al escuchar que era el eliminado de la semifinal. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Juan David Montero y Vivianne Juárez serán los dos niños que disputarán la final de Nace una estrella en la doceava gala.