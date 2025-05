Participante de Nace una estrella sorprendió a todos con inesperado gesto hacia Myriam Hernández

santiago Abarca se sabe robarse el corazón de cada televidente. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Santiago Abarca, participante de Nace una estrella, se robó el show este domingo al sorprender a la jueza Myriam Hernández con un emotivo gesto que nadie se esperaba.

Resulta que el pequeño de 10 años, mientras el programa estaba en anuncios, aprovechó para darle un cuadro en el que salía la artista de 60 años.

“Siempre he querido hablarle, pero hoy (domingo) fue el día en el que le regalé un cuadro y todo. Mientras estábamos en comerciales, se lo fui a dejar; me dijo que le encantó y que muchas gracias. Era un retrato de ella en blanco y negro”, confesó el talentoso.

Esta fue la foto que logró Santiago Abarca con Myriam Hernández Foto; Fabiola Montoya (Fabiola Monto, Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

Pero eso no fue todo; este vecino de Desamparados nos confesó que desde que anunciaron a la chilena como jueza, él, --al igual que muchos de sus compañeros--, ha querido una foto, pero hasta esta cuarta gala lo logró.

“Desde las galas anteriores me quería tomar una foto con ella, pero cuando intentaba buscarla ya no estaba, nunca la encontraba, pero cuando iba saliendo, llegué y le dije: Myriam, Myriam, me alegra que te haya gustado el cuadro. ¿Me puedo tomar una foto con usted”, y me dijo: ‘por supuesto’; en eso saqué el celular de mi mamá y tomé dos fotos porque tenía que aprovechar este momento, era justo lo que estaba esperando”, comentó el menor.

Recordemos que la chilena durante todo el programa ha estado custodiada por seguridad privada, quien la tiene vigilada en cada uno de sus movimientos; de hecho, una vez que termina el espacio de canto, una de las primeras en salir es la artista.

Santiago Abarca se roba el corazón del público

Este domingo, el pequeño se robó el corazón de los televidentes al mostrar parte de lo que tenía en su casillero; entre ellas, cosas personales y un perfume, pero lo que más llamó la atención fue que tenía una fotografía con Édgar Silva pegada fuera del mueble.

Esa es la foto que Santiago Abarca tiene pegada en el mueble de Nace una estrella. Foto; Fabiola Montoya (Fabiola Monto, Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

“Yo admiro al flaco desde la temporada pasada. Esa foto nos la tomamos acá en el escenario. A mí me llama mucho la atención cómo es él, extrovertido, como yo, con un lindo carisma, y me gustaría llegar a ser como él”, concluyó.