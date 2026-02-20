Farándula

Ganador de Tu cara me suena sufrió grave accidente y deberán reconstruirle la cara

El cantante y ganador de Tu cara me suena anunció que se alejará de los escenarios por un tiempo

Por Silvia Núñez

El cantante Eduardo Quesada, conocido artísticamente como Ed Quesada y recordado por ser ganador del programa Tu cara me suena (TCMS), sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente de tránsito que lo obligará a alejarse temporalmente de los escenarios.

Ed Quesada fue el ganador de Tu cara me suena cuando se transmitió en el 2021. (Cotesía TCMS)

Fue por medio de sus redes sociales que el artista contó que el percance ocurrió la semana pasada y que, producto del mismo, quedó incapacitado debido a fracturas que sufrió en la nariz y el rostro.

Afortunadamente, Ed explicó que no hubo consecuencias más graves y que los médicos descartaron daños a nivel cerebral, algo que lo tiene agradecido y más tranquilo.

“Por dicha no hubo algo más que lamentar. Tengo que someterme a una cirugía de reconstrucción y quedó inhabilitado por un tiempo de hacer lo que me encanta”, escribió el cantante, quien reconoció que el proceso de recuperación tomará tiempo y que, por ahora, su regreso a los escenarios es indefinido.

Eduardo Quesada no reveló mayores detalles de su accidente solo que deberá someterse a unas cirugias en su rostro.

Quesada agregó que espera volver pronto a ofrecer tanto shows públicos como privados, pero mientras tanto deberá enfocarse en su recuperación.

Agradecido con el apoyo

Además, aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño que ha recibido tras dar a conocer la noticia.

“De verdad que sí lo valoro mucho, estoy muy conmovido por las muestras de aprecio hacia mí”, expresó.

Por ahora, Ed Quesada estará descansando y enfrentando el proceso con paciencia, aunque no ocultó que extrañará el contacto con su público.

“Me van a hacer mucha falta en los shows”, concluyó el cantante, dejando claro que su meta es regresar con más fuerza cuando su salud se lo permita.

La Teja intentó conversar con el artista para conocer más detalles de su accidente y saber si está en el hospital; sin embargo, no hemos logrado ubicarlo.

Eduardo QuesadaD'TourEd QuesadaTu cara me suena
