Ganador de Tu cara me suena vive triste momento por culpa de un ladrón

Eduardo Quesada fue el ganador de Tu cara me suena en su última temporada. (Cotesía TCMS)

El músico y cantante Eduardo Quesada anda todo triste porque lo dejaron sin sus herramientas de trabajo.

El ganador de la sexta temporada de Tu cara me suena contó que un ladrón le tachó su carro justo al frente de su casa en Cartago y se llevó sus guitarras y demás equipo musical.

El líder de la banda D’ Tour comentó que los hechos se dieron este jueves a eso de las 5 a.m. y que él estaba dentro de su casa, pero que no se dio cuenta de nada hasta que llegó la policía a informarle.

“Saqué el carro temprano del estacionamiento donde lo tenía, tenía cosas por hacer, y lo puse diagonal a mi casa y de ahí a mi cuarto, pues no se escucha. Vino la policía a contarme que me habían tachado el carro y me di cuenta que fue que rompieron la ventana de atrás del pasajero y el mae se metió al carro”, narró.

Esta fue una de las guitarras que le robaron y que le habían regalado cuando se presentó con su grupo D'Tour en Liverpool.

Lo más increíble es que las dos guitarras que le robaron (una Gretsch negra con marcas de uso en la parte atrás y una electroacústica marca PRS) estaban dentro de la cajuela y el tipo se las ingenió para sacarlas por detrás del asiento.

También logró llevarse un pedal Voicelive Extreme 3, un pedal de switches TC Helicon Switch 6 y el sistema inalámbrico de guitarra Line 6 Relay G30.

A parte de lo que cuesta económicamente de cada una de las cositas, lo más doloroso es que las dos guitarras tienen un valor muy sentimental para él, pues tenían muchos años de acompañarlo en los escenarios.

“Una me la dieron en Liverpool y volvió conmigo cinco años después, ha viajado conmigo a todo lado. Y la acústica fue un regalo que me hicieron y a pesar de que es material nada qué hacer ahorita porque mandamos todos los videos, pero ningún video viene con la información que ando buscando (no se ve el sujeto)”, mencionó.

Esta fue otra de las guitarras que se llevó el ladrón y que tenía años de tenerla. Cortesía

El hijo del también músico Roberto Quesada, mejor conocido como “Martina”, explicó que ya hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales y que varios agentes llegaron y tomaron muestras de algunas huellas que dejó el antisocial.

Esta no es la primera vez que pierde una guitarra, solo que la vez anterior sí logró recuperarla como a las dos semanas.

“Un taxista no me devolvió una guitarra y como a las dos semanas estaba en una compra y venta, esperemos que aparezcan de alguna u otra forma”, dijo muy triste.

Ed invitó a la gente que si logra ver dónde están las guitarras no duden en ponerle un mensaje o llamarlo 6246-4303.