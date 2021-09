Ganadora de 30 millones:“Mucha gente se acordó de mí porque después de los 15, todo mundo se olvida”

La señora sabe muy bien que la edad es solo un número. Cortesía Teletica. La señora sabe muy bien que la edad es solo un número. Cortesía Teletica. (Producción Quién Quiere ser millonario)

Desde la pantalla de televisión, frente a miles, doña Inés Trejos dejó clarísimo que los mayores tienen mucho qué dar y enseñar a los jóvenes.

La periodista, vecina de Escazú y con 89 años, se convirtió en la persona de más edad que ha participado en la versión tica de “¿Quién quiere ser millonario?” y en la más longeva en ganar el premio a nivel a mundial.

“Hicimos la consulta a Londres y nos confirmaron que doña Inés es la primera participante de mayor edad en llegar a la pregunta quince y en ganar el gran premio”, dijo Manuel Granda, productor de “¿Quién quiere ser millonario?” Costa Rica a la página Teletica.com.

“¡Qué emoción, les gané a todos! Por dicha Dios me ha dado tiempo y cabeza como para aprender. Para mí lo importante no es tanto ganar, sino sentir que tengo mi cabeza clara y que no estoy viendo pa’l ciprés”, dijo doña Inés toda contenta.

Este es tan solo un pequeño reconocimiento que se suma a su larga trayectoria profesional, en la que ganado cualquier cantidad de premios por su labor periodística. Doña Inés fue viceministra de Cultura, Juventud y Deportes (1982-1984).

Nadie le quita lo bailao ni los millones que se llevó doña Inés. Cortesía. Nadie le quita lo bailao ni los millones que se llevó doña Inés. Cortesía.

Desde su casa, más tranquila después del burumbúm que se armó cuando se supo que había ganado los 30 millones, la comunicadora habló con La Teja y nos dijo cómo han sido estas últimas horas.

“Me llegaron muchos mensajes por Internet y me llamó mucha gente, muy amable, yo muy agradecida de que la gente se acuerde de mí porque después de los quince todo el mundo se olvida de que uno existe”, dijo.

Doña Inés está segura de que la experiencia fue la que hizo la diferencia, pues definitivamente nadie le quita lo “bailao”.

“Más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque los años le dan a uno cierta dosis de sabiduría que tal vez no tiene cuando es más joven y tiene veinte o treinta años.

“Creo que uno tiene que buscar no sentirse inútil, en mi caso. estoy en un Consejo de la UNED y reviso libros y soy parte de la junta directiva, me gusta mucho estar activa. Entre más años uno tiene, más posibilidades hay de aprender y de enseñar”, afirmó.

El dinero que se ganó lo aprovechará para viajar y reunirse con sus nietos, a quienes tiene un tiempo de no ver.