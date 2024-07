Gary Centeno dice una gran verdad tras emocionar a la miss Universo con un nacatamal

Gary Centeno recibió un gran abrazo de la miss Universo, Sheynnis Palacios, por cocinar un nacatamal en Top Chef VIP. (Instagram)

Gary Centeno salió en defensa de la comida centroamericana luego del emocionante momento que protagonizó este jueves en el reality de cocina Top Chef VIP junto a la miss Universo, Sheynnis Palacios, tras hacer un nacatamal.

El sancarleño logró que la mujer más bella del universo se pusiera de pie, le aplaudiera y caminara hacia él para darle un abrazo ya que el platillo le recordó la época de su infancia cuando vendía nacatamales en su país Nicaragua.

Horas después de ese vibrante episodio que le “aguó” los ojos a más de uno, Centeno se refirió sobre eso en redes y ahí contó la razón por la que preparó ese platillo nicaragüense.

Miss Universo, Sheynnis Palacios, felicita al tico Gary Centeno en Top Chef VIP

Primero, el actor y bailarín agradeció a Palacios por todo lo que le dijo, y después sacó pecho por las recetas, la sazón y los platillos de Centroamérica.

“Definitivamente, este momento lo recordaré para toda la vida. Gracias Sheynnis Palacios por tan bellas palabras y gracias por representar no solo a Nicaragua sino a toda Centroamérica. En este programa he tenido la oportunidad de dar mi granito de arena para dar a conocer la gastronomía centroamericana, una gastronomía que siento no ha sido valorizada como se quisiera pero que tiene sabores deliciosos, texturas diferentes y gran potencia de sabores”, dijo.

El mensaje lo acompañó de algunas fotos, entre ellas el abrazo con la reina universal de belleza y otras de él preparando el nacatamal.

Gary Centeno preparó un nacatamal en el episodio más reciente de Top Chef VIP. (Instagram)

Centeno estuvo a punto de dejar la competencia este jueves, pero se salvó por la mínima.