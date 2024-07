Gary Centeno sobre pleito con Niño Prodigio: “Ustedes no ven todo lo que pasa detrás de cámaras”

En el reality Top Chef VIP 2024 está participando el costarricense Gary Centeno y está entre los finalistas.

El tremendo pleito que se armó entre el tico Gary Centeno y el dominicano Niño Prodigio en el programa Top Chef VIP de Telemundo puso a arder las redes sociales del reality.

Algunos seguidores del espacio criticaron el accionar y la explosividad del sancarleño, mientras que, otros reprocharon los comentarios y el comportamiento del astrólogo.

Sobre todo por el hecho de que Niño le anunció a Gary que le iba a echar una brujería y que se intentará meter con la familia del tico.

“Le voy a hacer una brujería. Se va a caer el mundo, se metió con quien no debió meterse, pero seguimos aquí hasta el final”, fue parte de lo que dijo Niño en el programa de este martes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gary se refirió al altercado con su compañero de programa y mencionó que la vida es de “perspectivas” al ver que unos opinaban a favor suyo y otros en contra.

Gary Centeno se molestó con Niño Prodigio porque empezó a decir cosas cuando los jueces estaban probando su platillo.

Además, les envió un mensaje a los televidentes y explicó cómo está la situación entre ellos actualmente.

“Solo les dejo un dato: ustedes no ven todo lo que pasa detrás de cámara, si yo tuve esa reacción fue por una acción tras otra y mi paciencia se agotó, igualmente no hay excusa para mi reacción, pero si tengo un punto de vista y siempre lo defiendo. Igual quiero decirles que es un reality show, que todos estamos bajo mucho estrés y que lo que pasó ahí, ahí se queda, no se azoten que nosotros, estamos bien y con nuestros malentendidos resueltos”, publicó.

Centeno, además, aprovechó para agradecer todo el apoyo que ha recibido desde que se supo que iba a estar en esta competencia y que si bien ganó su quinta inmunidad, todo lo que pasó hizo que quedara “una sensación semiamarga” y no pudiera celebrar ese triunfo como las otras ocasiones.

La gran final de este programa será el 29 de julio y se transmite por el canal de cable Telemundo Internacional.