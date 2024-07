¿Quién es Niño Prodigio, el hombre que amenazó a Gary Centeno con hacerle una brujería?

El Niño Prodigio es uno de los competidores de Top Chef VIP 2024, donde también participa el Gary Centeno.

Tremenda bronca se armó entre el tico Gary Centeno y el dominicano Niño Prodigio en el reality Top Chef VIP, de Telemundo.

El sancarleño le armó tal pleito al astrólogo que sus compañeros tuvieron que intervenir para calmar la situación.

Pero, ¿quién es Niño, el hombre que hasta amenazó con hacerle una brujería al costarricense?

Su nombre real es Víctor Florencio y es uno de los expertos más reconocidos en astrología y curación espiritual en todo el mundo, fundador de la línea psíquica de habla hispana más reconocida en Estados Unidos.

Gary Centeno solo le deseó bendiciones a Niño luego que él le dijera que le iba a echar brujería.

Aunque nació en República Dominicana, se crió en Nueva York desde muy niño y fue un tío suyo quien descubrió que tenía capacidad para ver visiones, luego estudió astrología y por eso su sobrenombre “Niño prodigio”.

Él se dedica a hacer rituales, a dar mensajes del día, tips para conectar con nuestra energía y, además, da predicciones a importantes figuras del espectáculo.

Gary Centeno tuvo un drama en 'Top Chef VIP'

Precisamente, durante la discusión con Gary, le dijo que le iba a hacer brujería y trató de meterse con su familia.

“Le voy a hacer una brujería. Se va a caer el mundo, se metió con quien no debió meterse, pero seguimos aquí hasta el final, no me voy hasta final, esta la gano yo”, continuó Niño, encendiendo los ánimos de Gary, quien solo le pedía que con la familia no se metiera y le deseó bendiciones.

Se acerca la final

La bronca entre estas dos figuras inició por un comentario que hizo Niño al momento en que Gary recibía la crítica de los jueces por el platillo que elaboró este martes en el reto de inmunidad.

Gary Centeno protagoniza gran pelea en Top Chef VIP

Al tico le molestó mucho que este estuviera interrumpiendo y opinando mientras los jueces le decían las indicaciones de lo que les gustó y no de su plato.

Este martes, Gary volvió a ganar inmunidad, la quinta en la que va del concurso de cocina que termina el 29 de julio.

De momento quedan solo nueve participantes en competencia, de los 22 que iniciaron en esta tercera temporada del reality.