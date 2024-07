Vea el gran pleito que se armó en Top Chef VIP entre el tico Gary Centeno y otro de los participantes

Gary Centeno estalló en enojo con uno de sus compañeros de Top Chef VIP. (Instagram)

Tremenda pelea se armó este martes en la cocina del programa Top Chef VIP luego de que el costarricense Gary Centeno explotara en cólera contra otro de los participantes del programa de cocina de la cadena Telemundo.

Según publicó Telemundo en sus redes al compartir el video del gran pleito, algo similar nunca se había visto en el programa, pues hasta el resto de los participantes tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y los gritos, y evitar que la situación pasara a más.

Centeno explotó contra Víctor Florencio, el síquico y astrólogo dominicano más conocido como “El Niño” que, como el tico, avanza a paso muy firme en la competencia de cocina.

Todo se dio por un comentario que hizo El Niño al momento en que Gary recibía la crítica de los jueces por el platillo que elaboró este martes en el reto de inmunidad. El comentario por la cantidad de cúrcuma que le echó el tico a la receta fue la gota que derramó el vaso del tico.

“Siempre son tus comentarios. ¿Qué tienes que estar hablando?, ¿por qué tienes que estar comentando de lo que sea? Son muy indebidos (los comentarios), todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no los dices después? Estoy susceptible con las críticas. ¡Cómo destruyes a todos, a todos destruyes siempre!”, afirmó Gary entre gritos.

El actor y bailarín pidió disculpas al jurado y dijo que su gran enojo obedeció a los comentarios de su compañero que, según opinó, “no suman”.

“¿Pero qué susceptible? Pero bueno cálmate, tienes que calmarte esto es un programa de televisión, estás en un programa de televisión, de gente decente. Yo me voy de aquí, que él se gane su concurso”, gritaba El Niño al tiempo que era calmado por sus amigos, entre esos Patricia Navidad.

Mientras en la cocina se daban los dimes y diretes entre ellos, detrás de cámaras los compañeros opinaban y se identificaban con uno de los dos bandos.

Alicia Machado, por ejemplo, tomó partido en favor del dominicado. “Gary se pone como un energúmeno”, dijo la exmiss Universo.

La actriz Carolina Tejera y ex de Don Stockwell se fue del lado del tico. “Venía acumulando cosas que han pasado con El Niño y explotó”, afirmó Tejera.

Pero los ánimos continuaron caldeados cuando Víctor Florencio dijo que le iba a hacer una brujería a Gary y se quiso meter con su familia, lo que volvió a encender la mecha del tico.

“Le voy a hacer una brujería. Se va a caer el mundo, se metió con quien no debió meterse, pero seguimos aquí hasta el final, no me voy hasta final, esta la gano yo”, continuó El Niño, encendiendo los ánimos de Gary, quien solo le pedía que con la familia no se metiera y le deseó bendiciones.

