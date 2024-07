Gary Centeno, el tico que destaca en 10 Top Chef VIP, reveló la fórmula de su buen sazón

Gary Centeno está entre los 10 finalista del reality Top Chef VIP de Telemundo, cuya gran final será el 29 de julio.

Gary Centeno logró clasificar entre los 10 finalistas de Top Chef VIP de Telemundo, cuya final será el próximo 29 de julio.

El actor y bailarín costarricense ha dado la pelea a punta de platillos típicos costarricenses, gracias a que su mamá (fallecida en el 2021) le enseñó a cocinar desde niño.

Conversamos con él sobre esta nueva experiencia y lo que ha significado llegar tan lejos en este reality, que por primera vez se está transmitiendo en Telemundo Internacional por lo que es visto en muchos países.

- ¿Cómo se ha sentido en esta nueva competencia?

La verdad es que toda esta vara ha sido un proceso bien bonito, ha sido un viajesote la verdad. Estar con gente que tiene muchísima trayectoria es muy bonito porque desde que llegué a México, hace 15 años uno de mis objetivos era trabajar en Telemundo y hasta ahorita se me dio, estoy muy contento.

- ¿Qué opina de la reacción de los jueces cada vez que hace un platillo típico costarricense?

Yo estoy tratando de hacer platos típicos costarricenses, pero no solo del país, yo lo que quiero es demostrar que en Costa Rica y Centroamérica también tenemos sabor y que tenemos muy buena gastronomía, porque siento que es una gastronomía que no ha sido tan valorizada como otras; como la comida asiática, como la francesa, entonces desde que empecé quise identificarme con esta comida, por eso hice ya un casado, rice and beans, chifrijo, arroz con palmito.

- ¿Va a seguir con esa misma fórmula de mostrar la cuchara tica que buenos resultados le ha generado?

Yo voy a seguir esta misma línea. Obviamente, hay retos de retos. Mientras tenga la oportunidad de hacer un plato costarricense o centroamericano, que también sabemos que hay muy buenos sabores, como en Belice que también hay muy buenos sabores, lo voy hacer. Sabemos que estamos en una competencia internacional y también a veces nos piden otras cosas.

He estudiado muchísimo, antes de entrar estuve con una chef preparándome, me tiene loco esta vara, a veces ni duermo porque estoy pensando en la cocina.

LEA MÁS: Gary Centeno estuvo ausente de la cocina de Top Chef VIP y esta fue la razón

Gary Centeno siempre usa un pañuelo en su mano que son muy importantes para él porque eran los que se ponía su fallecida mamá en la cabeza en su proceso de cáncer.

- ¿Qué han significado esas cuatro inmunidades?

Fueron muy importantes para mí porque me dieron más confianza, me dieron más potencia, me la creí más después de esas cuatro inmunidades.

- ¿Qué piensa de que algunos digan que utiliza la muerte de su mamá para generar empatía con los jueces?

Esa vara siempre va a pasar en los reality show. Yo soy muy sensible, y la verdad es que si hay algo que siempre voy a poner frente a todo es a Dios, que siempre hablo de Él, y de mi mamá porque tenía buena cuchara, entonces la verdad es que eso no me incomoda, que sigan pensando lo que ellos quieran.

Yo estoy concentrado en cocinar y en sacar lo mejor de mí por medio de los sabores de mi mamá, pero creo que este tipo de cosas, de comentarios de los compañeros, es típico de un reality show.

- ¿Qué significa ese pañuelo que siempre lleva en su muñeca?

Ese pañuelo es importante porque cuando mi mamá tuvo cáncer ella se lo ponía cuando le cortaron el pelo, porque quedó pelona, y ella se ponía esos pañuelos y por eso tiene un gran significado para mí.

- ¿Qué ha sido lo mejor hasta ahora?

Representar un país, representar toda una región, porque como te digo, no solo represento a Costa Rica sino a toda Centroamérica, eso ha sido lo mejor para mí. Es demostrar que Centroamérica también tiene buena cocina, que tiene buen sazón.

Lo mejor también han sido los compañeros, aunque a veces se pone tensa la vara, pero también es muy bonito. He hecho mucha amistad con los mosqueteros, con Jason (Romo), con (José María) Galeano, con Pacho (Uresti), la verdad es que con todos, pero con ellos un poquito más.

LEA MÁS: Gary Centeno hizo otro plato típico costarricense y ganó la inmunidad en reality de Telemundo

Gary dice extrañar mucho a su familia, pero que igual están acostumbrados a distanciarse porque así es la carrera de los artistas. (Tomado de Instagram Gary Centeno/Telemundo)

- ¿Qué significó ese arroz con palmito con el que ganó la última vez?

Sabía que la mayoría iba a hacer arroz frito, arroz cantonés, no sé, pero nadie iba a hacer arroz con palmito porque no es un sabor que mucha gente lo pruebe, y sabía perfectamente que le iba a volar la cabeza a los jueces y eso fue lo que pasó. Sintieron en su paladar un arroz que nunca habían probado y les gustó muchísimo, por eso también me enaltecieron de que fui el mejor como traté el arroz, que fue muy ingenioso.

- ¿A cuál competidor ve más fuerte?

A Paty Navidad porque tiene muy buen sazón y ya estuvo en otro reality de cocina.

- ¿Cómo se siente de saber que está entre los 10 finalistas?

Es un sueño hecho realidad quedar entre los 10 de 22 que éramos, no fue nada fácil, muchas lloradas, muchas alegrías, estoy muy contento y me siento muy halagado. Creo que ya cumplí con mis expectativas, no pensé que iba a llegar hasta los 10 y bueno, ahorita pienso que el cielo el es límite y yo voy a dar el todo por el todo, me voy a seguir preparando, estudiando para llegar hasta donde tope, dando mi mayor esfuerzo, ya estoy con gente que son artistas de renombre, pero que además saben cocinar, ahorita empieza la verdadera competencia para mí.

LEA MÁS: Tico Gary Centeno hizo llorar a todos en el reality Top Chef VIP de Telemundo