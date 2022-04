Al doble de Bruce Willis le ha tocado hasta suplantarlo en premios. Instagram.

Pablo Perillo, el argentino que parece el gemelo perdido de Bruce Willis, espera tener más brete debido al retiro del actor, quien tomó esa decisión por la afasia (un problema de lenguaje con el que no nació) que padece.

Perillo, de 54 años, es igualito al intérprete de Duro de matar, al punto que, si quisieran, él podría seguir actuando en lugar de Willis pues su parecido es sorprendente. Incluso, fue su doble en varias producciones.

Hace una semanas, cuando Bruce anunció su retiro, Pablo volvió a cobrar notoriedad y dice que lejos de verse perjudicado por esto, más bien se puede ver beneficiado.

“Quizás se potencie el trabajo, depende de cómo se mire. Hay marcas que pueden pensar que es una buena oportunidad para que Bruce siga vigente a través de mi imagen. Yo no me voy a retirar”, comentó.

[ Argentino se parece tanto a Bruce Willis que ni la mamá podría diferenciarlos ]

Asegura que desde hace un tiempo notó que algo no venía bien con el exactor de Hollywood.

“Yo que lo interpreto puedo decir que en las últimas películas no lo noté bien. Me di cuenta de que algo le pasaba, lo veía distinto. No pensé en una enfermedad. Fui notando con observación que no era el Bruce de siempre. Después, cuando salió el tema a la luz, empecé a atar cabos. Hace una semana estuve conversando con la hermana de Bruce porque tengo buena relación a través de las redes”, dijo.

Cuando inició la pandemia de coronavirus, la productora de Willis convocó a Perillo para trabajar porque el actor estaba rodando varias películas.

[ Bruce Willis está enfermo y se retira de la actuación ]

“Asociando un poco, pienso que quizás ya pudo haber estado con este problema de salud que le surgió. Lamentablemente, al no tener las vacunas autorizadas para viajar a Estados Unidos y Canadá, no pude ir y me perdí de filmar. Luego surgió la enfermedad y quedaron pendientes trabajos que para mí hubiesen sido muy importantes. Iban a ser cinco cintas en total, entre ellas una con John Travolta en Maui Hawái.

“Después se tomó unas vacaciones hasta que decidió retirarse de la actuación. Tenía problemas de retención de texto, estaba muy disperso, le hicieron un tratamiento y ahí descubrieron la afasia. Él está descansando y uno siempre tiene la esperanza de que pueda recuperarse, eso es lo más importante, ojalá pueda continuar”, señala.

Aclara que le queda una cuenta pendiente.

“Es que nunca pude cruzarme con él, solo trabajé para él. Iba a suceder, pero el tema que te conté de las vacunas no me lo permitió. Hoy está retirado, pero mi mayor deseo es que se recupere, por su salud y para poder decirle en persona que lo admiro”.