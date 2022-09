Gemelos Castillo ya están aislados para su participación en reality show gringo

Los gemelos Castillo participarán en famoso reality de Estados Unidos y que se graba en República Dominicana. Archivo

Esteban y Douglas Castillo se despidieron este viernes de todos sus seguidores de redes sociales porque a partir de ahora estarán aislados, como parte de la dinámica del reality show Exatlón Edición Mundial en el que competirán a partir del lunes 26 de setiembre.

Este es un programa del canal Telemundo, de Estados Unidos, y los ticos fueron elegidos como parte de los participantes de esta edición especial. Dato curioso es que Esteban formará parte del equipo azul y su gemelo del equipo rojo.

Esteban y Douglas competirán en equipos diferentes. Instagram.

Aunque la sétima temporada arrancará hasta dentro de unos días, los competidores ya se encuentran en una paradisiaca playa de República Dominicana, lugar donde se grabará el programa, y una de las reglas es que no pueden tener aparatos electrónicos por lo que estarán alejados de sus redes sociales y de sus familias hasta que salgan eliminados. Se estima que el programa dure cuatro meses.

Gemelos Castillo se enfrentarán en programa de Telemundo

Este es un reality en el que cada participante deberá poner a prueba sus habilidades físicas y mentales en competencias grupales e individuales a través de una serie de carreras de obstáculos, condiciones de vida extremas y un total aislamiento. Hasta el momento no han anunciado de cuánto es el monto de dinero que obtendrá el ganador.

“Va a ser una experiencia loquísima, creo que nunca había estado tanto tiempo sin redes, sin contacto con mi familia, amigos, con todos ustedes, y de verdad, es algo supernuevo, pero de verdad estoy listo. Todo lo que he hecho en mi vida me ha preparado y me ha llevado a este punto y estoy super, super feliz con todo esto que se viene, con esta experiencia que va a estar increíble y, pues nada, un agradecimiento por todo, por el apoyo de siempre”, dijo Esteban antes de que le quitaran su celular.

Además señaló que hará su mayor esfuerzo por durar lo más que pueda dentro de la competencia y que “sepan que todo lo que voy a hacer va dando mi 100%, que voy con todo y que sea lo que Dios quiera”.

Su hermano Douglas también hizo una publicación el jueves para agradecer por todos los mensajes de apoyo que ha recibido desde que los anunciaron como participantes y dijo que hará todo por no salir eliminado.

Los gemelos además anunciaron que contrataron a un equipo para que se hagan cargo de sus redes y del contenido de sus plataformas.

Los ticos salen en el anuncio oficial del programa y hasta les hicieron un reportaje a ellos dos solos junto con su mamá para presentarlos a la audiencia. Doña Julia Chavarría contó que cuando estaban niños se confundía al diferenciarlos y que ambos siempre han sido muy competitivos.

El programa se podrá ver en el país a través del canal de Telemundo Miami, de lunes a viernes y domingos a las 5:00 p.m. (hora tica), pero para ello se debe de tener una aplicación llamada IPTV o bien a través de YouTube donde subirán cada capítulo en la página oficial Exatlón USA.

Gemelos Castillo ya están en OnlyFans: “Nos piden fotos tocándonos”