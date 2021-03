No va a tener contenido explícito, no van a ver nada sexual entre nosotros, aunque es algo que nos piden mucho, pero cada uno se pone sus límites y por ahora no tenemos ningún interés de hacer algo así, pero sí vamos a subir cosas más sexis de las que compartimos en Instagram, por ejemplo. Ahora como estamos más en TikTok tenemos mucho público joven, por lo que no nos gusta subir cosas muy sexis porque no es para ese público.