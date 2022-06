Gerard Piqué: El ex de Shakira ha vivido rodeado de escándalos

Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial que se separan. AFP (GALI TIBBON)

Gerard Piqué, el defensa central del reconocido Fútbol Club Barcelona, sigue en plena polémica después de saberse que separa de la cantante Shakira, con quien tenía una relación que duraba 12 años.

Días atrás, el diario “El Periódico”, de España, había informado que la cantante ya no vivía con Piqué y varios internautas señalaron que el nuevo sencillo de Shakira, “Te felicito”, iba dedicado al futbolista.

El jugador se ha visto envuelto en más de un escándalo. El más reciente lo acusa de haberle sido infiel a la cantante y que eso habría llevado a la ruptura de la relación.

Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español. Archivo (QUIQUE GARCÍA)

-Los millones de la polémica

El pasado abril Piqué fue señalado de haber recibido una millonaria comisión por supuestamente haber influido en la decisión de jugar la Supercopa de España fuera del territorio español.

Según versiones de prensa, el jugador ganó una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, sobre los 40 millones de euros que, por cada edición, paga la compañía pública saudí Sela; Kosmos, empresa de Piqué, se llevaría 24 millones de euros.

En noviembre del 2018 debió ir a los tribunales porque lo agarraron manejando sin puntos en la licencia. AFP (LLUIS GENE/AFP)

-Bravo por multa

De las primeras polémicas que se le conocieron al futbolista ocurrió en 2014 por su disputa con la Guardia Urbana, por la que recibió una multa de 10.500 euros por ofender de forma airada, despectiva y agresiva a dos agentes que habían multado a su hermano por dejar su carro mal estacionado.

En 2018, Piqué fue multado con 48.000 euros por manejar sin puntos en la licencia. El titular del Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona lo condenó por un delito contra la seguridad vial.

El futbolista ha sido acusado de fraude y dejar de pagar impuestos. Archivo (PETER POWELL)

-Duro para pagar impuestos

El futbolista también ha estado en polémica con la Hacienda española.

En 2021, sin embargo, recibió unas buena noticia cuando el Tribunal Supremo español anuló una multa de 2,1 millones de euros impuesta por Hacienda al futbolista del Barcelona en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de los años 2008, 2009 y 2010.

Este asunto se remonta a 2016, cuando un tribunal concluyó que Gerard había “simulado” la cesión de sus derechos de imagen a su sociedad Kerad Project para pagar menos impuestos desde 2008 a 2010.

-Votación ilegal

Otro escándalo de Piqué fue cuando participó activamente en política, a favor de la realización de un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña y se le vio en una multitudinaria manifestación que exigía hacer la votación.

”Creo que de mí no se puede dudar, llevo en la selección española desde los 16 años creo, más de once años jugando en la selección, nunca he fallado, siempre lo he dado todo, intentando dejar la piel en cada partido”, explicó entonces.

Muchos le hicieron ver la contradicción que significa jugar con la selección de un país en el que no cree y del cual desea independizarse.

Los carteles con frases en contra de Piqué se vieron en entrenamientos de la selección de España. Twitter (Twitter)

-Pelea con el Madrid

Piqué también se ha caracterizado por sus explosivas declaraciones cuando de hablar del Madrid se trata. “Soy culé de toda la vida y que me piten (silben) en el Bernabéu... para mí es sinfonía que me piten en el Bernabéu”, dijo en 2015.

También es muy recordada su declaración cuando se burló del Real Madrid, luego de una fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo en la que estuvo James Rodríguez y el artista Kevin Roldán, después de una derrota 4-0 contra Atlético. “Y gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo”, dijo Piqué.