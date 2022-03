Gerard Butler, actor de 300, tuvo sexo con hombres pero dice no ser gay

Gerard Butler, actor de la película 300, hizo una picante confesión sobre su vida amorosa.

Gerard Butler dice que ni él sabe cuál es su preferencia sexual.

El artista, que encarnó a Leónidas en la cinta que lo catapultó a la fama y que es considerado como un ícono masculino, reveló que ha tenido relaciones sexuales con hombres, pero no se declara homosexual.

El actor, de 52 años, dice que no quiere ponerle etiquetas a sus preferencias, pues tampoco está seguro de cómo se declara, ya que también ha tenido relaciones con mujeres, según una nota que publicó El Heraldo, de México.

“Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo. Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. ‘Gerard Butler es gay’. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy”, expresó.

Fans lo apoyan

Como era de esperarse, la declaración de Butler causó gran revuelo en redes sociales, pero muchos de sus fans lo respaldan, argumentando que se trata de su vida privada y que eso no cambia su talento frente a las cámaras.

Lo mismo sucedió con la comunidad LGBT, pues algunos miembros aseguraron que se trata de una persona famosa que habla abiertamente de su sexualidad y es algo que se tiene que respetar, como ha sucedido con tras celebridades.

Butler ha participado en otros proyectos en el cine y en el teatro, como en la popular cinta “The ugly truth” (La cruda verdad).

Aunque fue con “Drácula” en el 2000 que llegó su primera oportunidad como protagonista y ganó gran popularidad.