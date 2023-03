Gerardo Zamora está internado en el hospital México

Zamora se encuentra tranquilo y confiado que saldrá de este nuevo reto sin problemas. Instagram

Una vez más, el querido periodista Gerardo Zamora enfrenta una batalla en un hospital, esta vez es por una infección que le detectaron la semana pasada.

El comunicador le contó a La Teja cómo se la descubrieron y que desde el miércoles pasado se encuentra internado en el hospital México.

“Hace como 8 o 10 días comencé a presentar unas secreciones de pus en una de las cicatrices de la última cirugía, eso para los médicos es casi señal inequívoca de que tenemos una infección. Mi médico tratante, el doctor Miguel Esquivel, me dijo que me fuera a Emergencias del hospital México, me hicieron exámenes de sangre en laboratorio y un TAC y confirmaron que tengo una infección.

“A partir de ese mismo miércoles pasado que ingresé al hospital, comencé un tratamiento a punta de antibióticos, que tardarán unos 14 días para eliminarla”, contó.

Zamora sabe que mucha gente lo tiene en sus oraciones y aprovechó la entrevista que brindó, desde el centro hospitalario, para decirles que se encuentra bien y que el personal médico lo está cuidando.

“Estoy muy estable, realmente la infección no me tiene en cama y no es que me tenga sin poder caminar, camino bien, como normal y duermo bien, por dicha por ahora no amenaza ningún órgano vital ni el cerebro, pero a toda infección hay que tenerle cuidado”, dijo.

Si los cálculos de Gerardo salen bien, dejaría el hospital el próximo martes 5 de abril, casualmente esa fecha es Martes Santo.

Recordemos que hace unos días fue aceptado por el Dana-Farber Cancer Institute, en Boston, Estados Unidos, para el ensayo clínico que será clave para finalmente derrotar a los tumores.

Estamos seguros que Gerardo saldrá de esta sin problema, por eso le mandamos las mejores vibras en su recuperación.