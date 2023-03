¿Por qué el reencuentro entre Adriana Durán y Ginnés Rodríguez fue tan emotivo?

Adriana Duran y Ginnés Rodríguez tenían unos cinco años sin verse en persona. Instagram (Tomada de Facebook)

La periodista Adriana Durán estuvo de invitada este miércoles en Conexión Fútbol donde se encontró con su colega Ginnés Rodríguez y apenas se vieron, no pudieron evitar abrazarse durante varios minutos, al punto que se olvidaron que estaban en un programa en vivo.

Pero, ¿por qué ambas se saludaron de forma tan efusiva, al punto que hasta los panelistas y seguidores del espacio se emocionaron al verlas?

La experimentada periodista deportiva confesó que tenían cinco años o más sin verse y, que aunque han conversado en algunas ocasiones por teléfono, ella estaba deseando ver a Ginnés para decirle cuánto la admira por la forma en la que enfrenta la enfermedad de su esposo, Gerardo Zamora.

Ginnés llegó al programa a decir el adelanto de Informe 11 Las Historias y se encontró con su excompañera de Teletica. Captura de video

“Yo he estado muy pendiente de ella y de Gera porque los quiero mucho, los he querido desde que eran novios, yo estuve en su boda, fui parte de ese selecto grupo de amigos que los acompañamos en aquella ocasión y bueno, la quiero mucho, la admiro mucho, y no esperaba verla ahí. Cuando la vi sentí una gran emoción y una gran alegría y no pude evitarlo. Se me olvidó todo, se me olvidó que estaban las cámaras, se me olvidó que estábamos en un programa en vivo, yo solo quería abrazarla y decirle que la quiero, que estoy con ella y con Gera y que seguimos en oración permanente para que Gera salga adelante”, dijo Adriana.

Adriana Durán y Ginnes Rodríguez vivieron un momento muy especial

La experiodista de Teletica mencionó que ese abrazo fue tan significativo que más bien sintió que la que más se llenó de amor y positivismo fue ella.

“En este mundo de tanta hipocresía te puedo asegurar que es una amistad sincera y verdadera. Yo sé que a ella toooodo el mundo la quiere, se lo ha ganado y, no por su situación y ejemplo de apoyo incondicional con su esposo, ella es una de las comunicadoras con más empatía y carisma que ha tenido nuestro país. ¡Hermosa por dentro y por fuera!”, recalcó Durán.

En la cara de ambas se notaba la felicidad que sentían al reencontrarse. Captura de video

Ginnés dijo por su parte, que le guarda un cariño extra a su excompañera porque ella fue como su madrina en su proceso de formación como periodista.

“Yo inicié mi carrera prácticamente en Buen día con Adri y con Édgar Silva y ellos se convirtieron en mis mentores, en ese acompañamiento y crecimiento personal y profesional. Para mí fue muy representativo y admirable ver a Adri cómo lideraba a su familia, siendo una mujer supertrabajadora, cómo se las arreglaba para estar siempre al tanto de todo sin descuidar su trabajo y dándole el amor y el tiempo a su familia, entonces, siempre ha sido un referente en mi vida del ejemplo de una mujer luchadora, que va adelante, buena mamá, buena periodista, entregada, con un carisma impresionante. Me hace mucha gracia porque me dice: ‘Gis, ¡qué mujer más valiente sos!, y yo: ‘Ay Adri, ¡mirá quién me lo dice!’, una campeona de la vida y del periodismo, por eso siento que ese abrazo nos salió del corazón”, dijo.

