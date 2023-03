Gerardo Zamora nos cuenta qué piensa de que ya no le operen más los tumores

En diciembre anterior Gerardo Zamora fue operado por octava vez. Instagram

Lejos de desanimarse, el periodista Gerardo Zamora se siente feliz al saber que por ahora no volverá más al quirófano, pese a que le descubrieron nuevos tumores en su cabeza.

El excomunicador de Telenoticias ya lleva ocho cirugías luego que en el 2019 le detectaran un tumor benigno detrás del ojo derecho. En su caso se trata de unos meningiomas tipo 3, que por más que se opere vuelven a aparecer a los tres o cuatro meses en otra parte de la cabeza y crecen de una forma acelerada.

Todo este proceso quirúrgico ha significado para él un gran desgaste tanto mental como físico, por eso asegura que la última noticia que le dieron lo tiene más relajado que preocupado.

Según dijo, los médicos van ideando estrategias para combatir los tumores y en este caso decidieron hacer “un abordaje conservador”, que significa no operar más debido a que su piel está muy maltratada y su cabeza “muy trabajada”.

Además, se siente muy esperanzado en que se dé la opción de ser seleccionado para ser parte de un ensayo clínico en la Dana-Farber Cancer Institute, en Boston, Estados Unidos.

“¡Yo feliz! Imagínate que te digan que por ahora no te van a operar lo feliz que me hace luego de venir de un ritmo de casi una operación cada cinco meses en promedio, porque son ocho cirugías en tres años y si se promedia va por ahí, entonces, es darle un descanso al cuerpo, a la cabeza y a la mente y, teniendo por ahí un as bajo la manga, como lo es esta posible alternativa médica en el extranjero”, dijo.

Mientras ese milagrito llega, él debe seguir tomando pastillas y jarabes, así como, mantener el reposo necesario para tratar de llevar una vida lo más normal posible.

Su familia siempre ha sido su gran apoyo y el que más lo ha chineado en este proceso. Instagram

Agradecido con la Caja

Gera, además, destacó el trabajo “valiosísimo” que han hecho los médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por su caso, en especial se siente agradecido con los del hospital México, porque todos los procedimientos que le han hecho hasta ahora podrían complementarse con el tratamiento que recibiría en el extranjero.

Por ahora, tanto él como su esposa, Ginnés Rodríguez, están concentrados en buscar más alternativas para combatir su enfermedad, pues la de Boston es una opción.

“Estamos explorando con la guía de médicos de acá algunas alternativas en el extranjero y hay por ahí una en Boston, Estados Unidos, que está en fase clínica, experimental, no es un tratamiento todavía oficial o aprobado, pero bueno, de eso se trata de buscar alternativas. Nosotros somos conscientes de eso, de buscar ensayos clínicos en los cuales yo pueda clasificar como candidato y pueda participar, entonces, estamos en esa etapa”, mencionó.

El ensayo clínico en Boston lo empezarían en junio y aunque ya se envió toda la documentación en inglés sobre su caso, aún siguen esperando la conmfirmación de que fue aceptado.

Mientras llega ese milagrito para saber qué nuevo procedimiento sigue, Gera dice sentirse tranquilo y que momento solo siente algunas molestias, pero que por suerte tienen solución.

“Tengo algunos pequeños dolores a veces. La nariz la tengo muy congestionada por la presencia de tumoración y segundo, en una de las operaciones que me hicieron me colocaron un injerto, entonces, tanta cosa que han acomodado ahí adentro posiblemente alguna de estas cosas taponeó o obstaculiza una de las fosas nasales y para dormir es incomodísimo, uno se hace para un lado se hace para el otro, es como cuando uno está resfriado, ahí vamos con un poquito más de paciencia”, señaló.