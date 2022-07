Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez: Una familia sostenida por la fe

Gerarado Zamora y Ginnés Rodríguez tienen tres años de luchar juntos como familia contra un tumor que le dedectaron al periodista en su cabeza, muy cerca del ojo derecho. Archivo

Hace tres años el matrimonio conformado por los periodista Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez recibió una dura noticia que todavía los sigue golpeando con más fuerza; sin embargo, ellos han sabido mantenerse fuertes aunque a veces, como seres humanos, sientan que ya no tienen fuerzas para volver a levantarse.

Esa fortaleza se la deben a la gran fe que profesan desde que eran novios y que desde que formaron su familia se ha incrementado aún más, por eso ambos ven la enfermedad de Gerardo como una prueba que en fondo tiene su propósito.

Así lo siente la presentadora de Informe 11 Las Historias luego que el exreportero de Telenoticias fuera operado por sexta ocasión luego que le encontraran cuatro tumores más en su cabeza.

Gerarado salió del hospital el sábado anterior al ser operado por sexta ocasión. Instagram

Zamora fue operado nuevamente el pasado jueves 30 de junio en el hospital México, donde asiste constantemente desde abril de 2019 cuando empezó a sentir ciertas molestias en el ojo derecho y a fallarle la vista, esto generado por un tumor benigno que le estaba afectando algunos órganos internos. En setiembre de 2021 los médicos decieron extraerle su ojo derecho y someterlo a 25 sesiones de radioterapia que terminó en enero.

“Uno espera que una cirugía o una entrada al hospital sea como un inicio y un final, pero bueno, hay otros males que se vuelven compañeros de vida como una diabetes, una artritis, que uno tiene que aprender a hacerlos parte de la vida, nosotros de pronto lo vemos así, siempre con el anhelo y con la expectativa que sea la última, pero si no es así también seguimos y vamos adelante y, bendito Dios que siempre estamos rodeados de mucho amor, de mucho cariño y apoyo para poder seguir enfrentando cada una de la siguiente fase que nos trae este tipo de tumor”, dijo Rodríguez.

Ginnés siempre ha tratado de estar al lado de su esposo en cada cita y en cada una de sus cirugías. Archivo (Cortesía Gerardo Zamora)

De una alegría a la preocupación

La también expresentadora de Telenoticias explicó que estos nuevos tumores se los detectaron en mayo cuando fueron a cita a ver los resultados de la última resonancia magnética, la cual también reveló que la radioterapia y la radiocirugía que le hicieron a fin y principio de año tuvo buenos resultados.

El año pasado al comunicador también le habían detectado otros tumores muy cerca del cerebro y este último proceso de radiación provocó que se disminuyeran y se eliminaran por completo.

Esa cita la recuerda Ginnés como una celebración “muy linda” pese a que después de un momento de alegría vino el nuevo golpe.

“Para nosotros fue una profunda alegría porque eran los tumores más amenazantes y a los que más cuidado les teníamos y para los mismos médicos fue una gran sopresa porque ellos esperaban verlos quediticos, verlos ahí pero sin que hubieran crecido, pero nos llevamos la gran sorpresa que más bien ya no están o están en una fase de reducción. Para nosotros fue una gran felicidad, una contentera porque el doctor en alguna ocasión le dijo: ‘crea en los milagros’ y ahí tuvimos uno de esos milagritos que tanto habíamos anhelado”.

En setiembre de 2021 le extrajeron su ojo derecho para evitar que el tumor afectara más su vista. Instagram

“Pero al mismo tiempo, en esa misma cita si vimos que habían unos bultitos que estaban creciendo en la frente, en ese momento vimos dos, uno en la parte de arriba y otro en la ceja, y luego un mes después vimos que había otro en el centro de la frente y dentro de la operación el doctor se encontró con otro también en la nariz, esos fueron los tumores que extrajeron esta vez, con la gran ventaja que estaban en la parte externa y no había roce con ningún órgano, ya el ojo no está entonces tampoco había afectación y estaban bien accesibles para extraerlos”, explicó Ginnés.

Gera se encuentra recuperándose muy bien de sus heridas y tomando medicamentos, que según contó su esposa, lo noquean por ratos, pero afortunadamente anímicamente está muy bien y con el rostro desinflamado.

En enero de este año Gera tocó la campanita de la victorias luego de superar las 25 sesiones de radioterapia. Instagram

— "Ya estamos acostumbrados que vamos con toda la ilusión que nos digan que todo está bien y nos encontramos con que el tumor nos da una nueva sorpresa", Ginnés Rodríguez

Siempre juntos

Ginnés y Gerardo tiene 12 años de matrimonio han sabido cumplir con el mandato de estar juntos en la salud y en la enfermedad, por eso cada vez que el herediano tiene cita o cirugía ella siempre está ahí a su lado “para celebrar o para apañarnos y llorar juntos”.

Eso si no niega que han habido momentos en que los dos se sienten frágiles y hasta le han hecho “un berrinche a Dios”, pero que cuando uno decae el otro lo levanta con más fuerza.

“Yo estoy tranquila, muy ecuánime, con la convicción de que todo esto va a estar bien y la única explicación es la fe es la que nos mantiene así porque humanamente no es posible. Cuando yo me he aferrado a mis propias fuerzas, a mi propia capacidad de razonamiento de por qué está pasando esto, son los momentos en los que más fácil caigo, donde simplemente me abandono, y creo que esta vida o en este mundo ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios así lo quiera porque todo está dentro de su plan y eso hace que me sienta fortalecida y respaldada”, mencionó la presentadora de canal 11.

Ginnés contó que para el Día del Padre sus hijos le hicieron una carta muy hermosa al papá donde además lo dibujaron con un solo ojito. Instagram

Para la comunicadora también es muy importante que sus hijos Luciana y Marcelo han sabido aceptar este proceso de una forma natural y con la misma fe de que pronto todo pasará.

