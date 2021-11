Gerardo Zamora ya volvió a manejar tras perder su ojo derecho

Gerardo Zamora cumplirá un mes sin su ojo derecho y dice sentirse en perfectas condiciones luego de su operación. Captura de video Gerardo Zamora cumplirá un mes sin su ojo derecho y dice sentirse en perfectas condiciones luego de su operación. Captura de video

El periodista Gerardo Zamora cumplirá este miércoles un mes de haber salido del hospital luego de la quinta cirugía que le hicieron por un tumor en su cabeza y en la que, además, la extirparon su ojo derecho.

El expresentador de Telenoticias poco a poco ha ido retomando su vida habitual, pero con más optimismo, fe, valentía y positivismo que nunca.

Aunque perdió la visión periférica del lado derecho, esto no le ha impedido, por ejemplo, volver a manejar. Eso sí, lo ha hecho bien acompañado y solo en trayectos cortos, pues es parte del proceso de acople y aprendizaje que está teniendo para volver a hacer sus actividades cotidianas.

Esto es parte de lo que contó este lunes en el programa Buen día, donde estuvo de invitado.

“A la hora de conducir, cosa que he hecho, es ser cauto, con mucha precaución y, si estoy parqueando el carro, debo hacerlo con lentitud, tranquilo, aunque me estén pitando, porque en este lado sí estoy aprendiendo a medir un poco mejor la distancia, los espacios.

“Sí me he percatado que manipulando cosas a veces tengo que tener calma, porque me he vuelto un poquitillo torpe o más torpe, no sé, o se me caen los anteojos, se me puede caer un vaso o si me levanto por aquí (lado derecho) de pronto y golpeo a alguien”, explicó.

El esposo de la presentadora de Informe 11 Las Historias Ginnés Rodríguez, además, contó que todo lo demás lo hace sin ninguna dificultad y que ahora disfruta mucho más la vida y el estar vivo.

Ginnés Rodríguez y sus hijos festejaron el tener a su papito de vuelta en casa con una fiesta pirata. Instagram Ginnés Rodríguez y sus hijos festejaron el tener a su papito de vuelta en casa con una fiesta pirata. Instagram

También vaciló diciendo que con solo un ojo pudo ver los cinco goles de su equipo, el Herediano, el domingo y que eso lo hizo más feliz.

Al comunicador no le importó mostrarse sin lentes oscuros ante las cámaras y contar todo el proceso que vivió cuando los médicos le dijeron que lo tenían que operar por quinta ocasión, desde que inició con este proceso de salud en el 2019.