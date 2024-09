Gero Arias se cansó de que lo critiquen por lo que hizo en el río Tárcoles y cuenta por qué lo hizo

Gero Arias habló de las dominadas que hizo en el Río Tárcoles . Captura

Gero Arias, influencer argentino, explotó en redes sociales tras ser criticado por hacer sus famosas dominadas sobre el río Tárcoles, cuando estuvo por Costa Rica.

“Los últimos días me criticaron bastante por redes, noticieros, televisión, por todo lado, literalmente, por las dominadas que hice en Costa Rica con cocodrilos abajo”, inició en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Arias dijo que entendía que a muchos no les gustara su reto, precisamente el de ese día, pero aseguró que sabía lo que hacía.

“Voy a poner un ejemplo para que sientan qué siento yo cuando me cuelgo y supuestamente mi vida está en riesgo. Imagínense que ustedes van al puente, se ponen del lado de la baranda para atrás, ven los cocodrilos, ¿ustedes sienten miedo? No, porque se sienten seguros y no ven la posibilidad de caerse. Y yo cuando estoy colgado es exactamente lo mismo, yo estoy colgado y no siento miedo, no veo la opción de caerme, eso no entra en mi cabeza”, explicó.

El argentino, quien es bien conocido por hacer dominadas todos los días, continuó con su supuesto descargo.

“Yo estaba 100% seguro que no se me iba a ir la mano, porque tengo mucho agarre y muchos días de hacer esto. Entiendo que la gente no entienda esto, y es porque no tienen la seguridad, confianza y fuerza que tengo yo en mis brazos. Pero yo ya llegué al punto que estoy colgado todos los días haciendo las dominadas, más de 30 minutos”, dijo.

Gero agregó que él podría estar colgado, con mil metros hacia abajo, y está seguro que nunca se va a caer porque es algo que todos los días práctica, además porque no se ha caído nunca.

“Puede ser que algún día me caiga y puede ser que algún día alguien esté al lado de la baranda viendo los cocos y se caiga al puente, para mí son las mismas opciones”, comentó.

Finalmente, el influencer explicó que él no incentivaba a nadie a hacer este tipo de retos porque no cualquiera tiene la confianza, ni la fuerza que él.

“Ustedes no lo intenten, yo no lo hago por los likes en redes, lo hago porque me gusta y porque para mí no es un riesgo”, agregó.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con distintos comentarios.

“Pero en Venecia se cayó, le pudo pasar igual en Costa Rica”, “Así comienzan las historias de personas que perdieron la vida haciendo cosas que se sentían seguros”, “El Tárcoles no es para eso”, “Si se hubiera caído y le hubiera pasado algo estaría medio mundo tirándole a Costa Rica por las normas de seguridad”, fue parte de los comentarios que le dejaron sus seguidores.