“Usted debe tener respeto y humildad para aceptar cuando cometió un error, usted no puede obligar a la gente a aceptar algo que no le gusta. Ese tipo de videos de que los ticos son caca y eso, no, primero se respeta. Usted no es cantante, usted es bailarín o stripper, es como que yo me ponga a bailar y la gente diga que sí bailo feo, lógico, yo tengo que ser humilde y aceptar que no sé bailar”, dijo, entre otras cosas, el cantante de dancehall, quien se dio a conocer hace más de 20 años al lado de Banton.