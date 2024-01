Ginnés Rodríguez: “Estos días han sido difíciles”

Ginnés Rodríguez recordó las últimas fiestas navideñas que pasó con Gerardo Zamora.

Dicen que una cosa es verla venir y la otra es bailar con ella. Algo así fue lo que le pasó a Ginnés Rodríguez, quien reconoció que los últimos días fueron bastante desafiantes para ella por la ausencia de su esposo, Gerardo Zamora, en las fiestas navideñas.

La periodista y sus dos hijos Marcelo y Luciana, de 8 y 10 años respectivamente, vivieron la primera Navidad sin Gerardo, quien falleció el 5 de abril del año pasado; y este tiempo fue de muchos altibajos emocionales para ellos.

Rodríguez se sinceró sobre el tema en redes sociales este domingo, a pocas horas que finalizara el 2023, y aseguró que su pesar lo comparte con todas las personas que despidieron a un ser querido el año pasado.

“Estos días han sido bastante difíciles y este sentimiento lo compartimos todas las personas para quienes el 2023 significó una despedida y también comparto este sentimiento de vacío que tenemos en medio de una celebración de mucha alegría, pero sentir que estamos incompletos”, afirmó Ginnés.

La presentadora de Informe 11: Las Historias, llamó la atención del mensaje que iba a dar contando una anécdota del fin de año del 2022, cuando recordó que a medianoche hizo una oración que nunca más la hará de esa manera.

“Recuerdo que abrazada con mi familia, en los últimos segundos del año (2022) repetí la frase en una oración que dice: ‘¿Qué nos traerá el año que viene? Lo que Tú quieras, Señor’. No lo vuelvo a hacer ni loca, ni se lo recomiendo a nadie. Ahora soy más específica”, contó Ginnés con algo de gracia.

Ginnés Rodríguez se sincera sobre su difícil fin de año

Después reconoció lo duro que fueron los últimos días y habló de la manera en que mitigó ese sentimiento de tristeza.

“Cuando estamos en esos momentos, lo único que podemos hacer es dejarnos querer, nada más. No importa que nosotros no tengamos amor para dar a los demás, no importa que tengamos cara de amargazón, no importa que no tengamos esa sonrisa o esa misma jovialidad o alegría; no tenemos que ser el alma de la fiesta de ningún lugar. Solamente hay que dejarnos querer”, mencionó Rodríguez.

Ginnés dijo que esa fuente de cariño puede brotar desde cualquier lado y de la persona menos pensada, por eso en su reflexión deseó que haya mucho amor para dar entre las personas en este 2024.