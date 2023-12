Ginnés Rodríguez nos habló de su primera Navidad sin Gerardo Zamora y cómo es su vida sin él

Ginnés Rodríguez basa sus fuerzas en su hijos Luciana y Marcelo para seguir adelante.

Esta será la primera Navidad de Ginnés Rodríguez y de sus hijos, Luciana y Marcelo, sin su papá Gerardo Zamora, quien falleció en abril pasado.

La presentadora de Informe 11 Las Historias nos contó qué planearon para esta fecha y nos habló de algunos regalos por adelantados que tanto ella como sus hijos ven como bendiciones a pesar de un año tan doloroso.

- ¿Cómo piensan pasar la Navidad?

Para Nochebuena vamos a hacer una cenita con mis hermanos Rodríguez, con mis hijos, mi sobrina y seguramente invitamos algunas primas y, por lo general, hacemos como el corazón de Jesús, andamos de casa en casa. Esa noche también visitamos a la abuelita de mi esposo, Teresita, que siempre nos invita a un cafecito el 24. Ya el 25, mi suegra hace un almuercito, entonces vamos a estar muy rodeados de amor de la familia y, sobre todo, con mucha comida.

- ¿La cena será en su casa?

Sí, todavía la casa nueva no está, nos falta bastante, ni siquiera ni agua y luz tiene, tengo que solicitarlo así que no creo que esté lista. La ilusión es que para el otro año ahí sea la celebración.

- ¿Cuándo estrenarán casita?

Bueno, en realidad la casita es todo un pueblito (en Heredia), porque era construir nuestra casa y además dos departamentos al frente para que se fueran pagando y quedara ahí como una herencia para nuestros hijos y pensando en una futura pensión para nosotros, entonces los que ya están casi listos son los apartamentos y, de hecho, ahí se va ir a vivir mi suegra que gracias a Dios al final se convenció que era importante de que ella estuviera cerca de la familia porque en ese mismo lugar vive mi cuñada. A la casita de nosotros sí le falta un poquito más, están poniéndole el techo apenas, entonces esperamos que por mucho a inicio de febrero ya nos podamos pasar.

Su esposo Gerardo Zamora falleció en abril de este año luego de tener varios tumores en su cabeza.

- ¿Cuánto tiempo le costó cumplir este sueño?

Es un proceso como de casi 14 años porque nosotros compramos ese lote en el 2010 cuando nos casamos, sabíamos que iba a hacer un proceso a cocimiento lento porque lo primero que hicimos fue pagar la deuda del lote y ahora sí, arrancamos con la deuda para construir. Fue toda una lección de paciencia, de perseverancia porque la verdad llegó un momento en el que queríamos desistir del proyecto porque se nos empezó a complicar mucho con el acceso al crédito y todo, por ser dentro de un condominio hay mucho temas legales y reglamentarios, pero el que más insistió en que siguiéramos y que siguiéramos fue Gera, y yo digo que fue él el que tuvo que meter mano, porque una vez que Gera fallece vieras que todo fluyó, fueron cuatro años que estuvimos pendientes a que avanzara la construcción así que definitivamente tuvimos ayuda divina y hoy ese sueño ya lo estamos viendo materializado.

- ¿Van a hacer algo especial para recordar a Gerardo en esta Navidad?

Vieras que no hemos planeado nada, es muy extraño, será la primera Navidad sin él... vamos a esperar que fluyan los sentimientos, que él mismo momento nos vaya diciendo. Nosotros siempre procuramos hacer oración, sobre todo a medianoche al poner al Niñito en el portal, y yo creo que este año es imposible no tener presente a mi esposo y agradecerle todo lo que nos brindó en su vida y que además, nos sigue acompañando porque lo sentimos a la par aunque sea de una forma diferente, igual lo seguimos mencionando en nuestras conversaciones, nos seguimos riendo, lo seguimos llorando y recordando cada uno de los momentos que vivimos con él y bueno, vamos a ver con mis hijos cómo lo sienten. Por ejemplo, un tema importante es que siempre se consulta en familia si iremos al cementerio a visitarlo, pero esa es una decisión que siempre la tomo con mis hijos.

Ginnés Rodríguez muestra un avance de su casa

- ¿Los niños qué le están pidiendo de regalo?

Lo mejor de todo es que mis hijos todavía siguen esperando a Santa, entonces eso lo hace todavía más maravilloso, verdad, ese sentimiento de inocencia, de que tienen que estar bien portados. Luci sí es más tecnológica y por ahí ella quiere más independencia con sus dispositivos, celular no los dejo tener todavía, pero entiendo que ya están conectados y para la misma educación, así que posiblemente le compre una tablet y, vieras que Marcelo fue como más abierto y dijo que lo que Diosito quisiera traerle estaba bien.

Por ahí he detectado que le gustan los videojuegos, entonces se puede sorprender con algo de esa área y a ellos les gusta mucho hacer juegos al aire libre y por ahí puede que el Niñito los sorprenda con algo como para mojarse y así.

- ¿Y usted qué le está pidiendo al Niñito?

A mi el Niñito ya se me adelantó y me trajo de todo, porque el solo el hecho de tener la casa es maravilloso, y lo otro es que yo si le estaba pidiendo a Dios que qué hacia con el carro, porque el carrito que teníamos nosotros ya tenía 10 años y este año me jodió como nunca, hasta un overhaul (meterle buena mano al motor) hubo que hacerle, yo no sabía que me salía más caro si reparar el carro o estar pagando transporte porque con los chicos es complicado, pero desde el viernes pasado estoy estrenando carrito.

Yo digo que es un regalo de Dios porque realmente es el carro de mis sueños, así tal cual siempre lo soñé, que fuera eléctrico, que fuera para siete pasajeros porque yo ando jalando mucha cosa y amigos de mis hijos y es un carro grande, espacioso y yo siempre dije no más combustible, si me cambio es a un eléctrico y, pues todo se dio de una forma milagrosa y ya estoy estrenando.

Ginnés Rodríguez contó que a su casa apenas le están poniendo el techo y que le toca hacer la solicitud de agua y luz.

- Vemos que también le ha salido bastante trabajo con marcas e influenciadora una bendición más...

Sí, eso es una gran bendición la verdad, ha sido no solo una fuente de ingresos adicionales sino porque yo disfruto muchísimo hacerlo, es como la parte creativa y divertida que nunca he tenido la oportunidad de mostrar en mis otros trabajos, la parte más divertida incluso, la familiar, la más cerca diría yo, de cómo es realmente mi día a día y estoy muy feliz de poder integrarla con marcas que confían en mí o haciendo cosas divertidas en TikTok, en general, podría decir que me tiene muy liberada y muy realizada en esa parte.

- ¿Cómo hace para tener tanto optimismo después de un año tan difícil?

Pues no siempre soy tan optimista, la verdad es que ese es el secreto, hay momentos en los que dejo que el dolor y la desmotivación estén presentes. En esta vida uno no solo tiene que hacer las cosas motivado, a veces simplemente hay que hacerlas y punto, más bien la motivación se va encontrando en el camino en pequeños detalles, en no sé, en ver el atardecer tan lindo aunque uno no sabe ni cómo va a terminar de pagar la cochera de la casa, pero uno dice: ‘Dios mío, no importa, con tal de ver este atardecer desde este rinconcito’. He dejado de estar pendiente de cosas que no puedo controlar y me aferro a lo que sí tengo, pero sí hay momentos en los que uno amanece y simplemente hace las cosas porque hay que hacerlas y de ahí uno espera que la vida lo sorprenda con algo y te motive.

Ginnés asegura que sus hijos están muy bien a pesar de ser la primera Navidad sin su papito. Facebook

- ¿Cuál consejo le daría a alguien que también sufre la pérdida de un ser querido en esta Navidad?

Que se abrace. La mejor medicina para el alma es estar juntos y en amor y que no suelten a Dios. El amor es la única clave en esto, para sobrellevar golpes duros en la vida. Pienso también en personas que tal vez se quedaron sin trabajo o personas que fueron diagnosticadas con alguna enfermedad y que viven también ese proceso de luto, de aceptar una nueva realidad.

Siempre hablo de tres claves que son: la aceptación, dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar; el abandono, hay momentos en los que simplemente hay que dejar que Dios tome control de la situación que ya no está en nuestras manos y muy importante, el agradecimiento, siempre hay algo por lo cual estamos siendo grandemente bendecidos aunque alrededor muchas cosas cambiaron, pero siempre hay elementos por los cuales estar agradecidos y nunca hay que perderlos de vista.