Ginnés Rodríguez le tiró a las canciones de Bad Bunny y se metió en una bronca con sus seguidores

El cantante puertorriqueño Bad Bunny dará un concierto en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre. (Archivo)

Ginnés Rodríguez decidió hacer un video tirándole con todo a las canciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny y se terminó metiendo en una bronca con los seguidores del Conejo malo.

La presentadora de Las Historias, de canal 11, se refirió a este tema en su cuenta de TikTok porque dice que como mamá, “ya no puedo más”.

Además, aclaró que el mensaje era para los padres que “estamos preocupados por el bombardeo de esta música”, principalmente por lo que les “puede estar dejando en la cabecita a nuestros hijos”.

Ginnés aclaró que sus dos hijos, Luciana y Marcelo, no tienen redes sociales ni celular, pero que aún así les llegan a sus oídos las canciones de Bad Bunny, en las que promueve relaciones amorosas “vacías”.

“Decidí que voy a hacer yo esa voz que les va a decir lo que no se cuenta en esas canciones, porque se habla de sexualidad como comida rápida, satisfago mis necesidades del momento y ni siquiera te pregunté el nombre. En donde a las mujeres se les dice culos, hoy ando con este culo, pero estoy pensando en este otro culo, y así se lo he dicho a mis hijos, una sexualidad sana no se puede basar en encuentros sexuales, se basa en el vínculo y en esas canciones no se habla nada de eso. Lo que más deseo para ellos es que construyan relaciones sanas, amados, queridos, escuchados, pero estas canciones no promueven nada de eso”, menciona.

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, de canal 11, dice ir encontra de las canciones de Bad Bunny. (Archivo/Archivo)

Ella insistió que es un tema que hay que hablar, sobre todo si hay adolescentes en la casa y, por más que al inicio advirtió que si había fans de Bad Bunny, lo mejor era pasar el video y no escuchar lo que iba a decir, pero al final muchos de sus seguidores más bien la terminaron “apedreando” por su pensar.

“Yo voy a ir con mi hija de 21 años (al concierto) y ninguna de las dos somos mujeres promiscuas ni mucho menos, nos cuidamos como mujeres, queremos ir a bailar y disfrutar, listo”, le pusieron.

Ginnés Rodríguez le tiró a las canciones de Bad Bunny

“No los puedes encerrar en una burbuja de cristal, nadie le dice que se las ponga, pero entre más les prohibes más interesante y llamativo será para ellos en la juventud”, le escribió otra mamá.

“A mí me gusta esa música y no ando tratando a las mujeres así”, le puso otro seguidor.

Sin embargo, también fueron muchos más los mensajes de apoyo y de personas que están de acuerdo con su pensar y no faltó quien no le pusiera: “se tenía que decir, y se dijo”.

Bad Bunny se presentará el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional y las dos fechas están prácticamente vendidas.