Ginnés Rodríguez llega a los 42 años en medio de terrible lucha que enfrenta por su salud

Ginnés Rodríguez, presentadora de Informe 11 Las Historias, cumple años el 22 de octubre.

Ginnés Rodríguez está de cumpleaños este 22 de octubre y al despertar recibió uno de los mejores regalos de su vida, aparte de un cariñito que le tenían sus hijos.

La presentadora de Informe 11 Las Historias llegó este martes a sus 42 vueltas al sol y contó, en el programa De boca en boca, que apenas abrió sus ojos empezó a sentirse agradecida no solo por cumplir un año más sino porque pudo dormir sin dolor.

Hace meses les habíamos contado que desde muy joven padece de escleriosis y que su enfermedad agravó desde que se vio afectada de la columna.

“Abrí los ojos y lo primero que hice fue agradecerle a Dios el poder levantarme de la cama sin dolor, he venido de una crisis, que yo decía: ‘¿qué es esto tan maravilloso, tan espectacular?’, abrir mis ojitos y ver que dormí bien, sin dolor y, bajarme de la cama por mis propios medios y que no me duela la espalda”, contó.

Ginnés Rodríguez contó que su mejor regalo fue despertarse sin dolor de espalda.

Ginnés explicó que tenía días de estar con mucho dolor y que aún sigue a la espera de que le programen una cirugía en un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues el optar por lo privado resulta muy caro.

“Así venía yo con un tema de fábrica y lo que hemos visto que, lo que en algún momento me dijeron que era que yo terminaba de crecer a los 20, 22 años, ya quedaba así la columna, pues no ocurrió. La verdad es que pasan los años y mi columna se sigue desviando y ya para este momento tengo una curva que supera los 40 grados, por lo cual ya soy candidata a cirugía, y no es tanto por un tema estético, he llegado a los 42 años con esta curva y me ha ido muy bien, es porque las crisis de dolor se han venido agudizando y si antes era vez perdida, ahora tengo muchas crisis pequeñitas”, señaló.

Ginnés Rodríguez contó que sus hijos le hicieron una tarjeta muy especial por su cumpleaños.

Además, de pasar su cumpleaños sin dolor de espalda, sus hijos Luciana y Marcelo la sorprendieron con una notita que dejaron en su cuarto deseándole feliz cumpleaños y con el mensaje: “Te amamos, eres muy especial en nuestras vidas”.

La conductora también aprovechará este día tan especial para compartir con sus seguidores en un centro comercial de Heredia, donde junto con una marca que la patrocina, planearon una actividad para celebrar su 42 años.