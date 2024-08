Ginnés Rodríguez mostró las crueles críticas a las que se enfrenta todos los días

Ginnés Rodríguez habló sobre las crueles ofensas que recibe en redes sociales

Ginnés Rodríguez mostró los crueles comentarios que recibe en redes sociales y contó cómo lidia contra ellos.

La periodista compartió un nuevo video en su perfil de Instagram y este lunes quiso hablar sobre la gente que solo se dedica a criticar. Ni ella, aunque es muy querida por muchos, se salva de ese tipo de personas.

“Por error caí en los comentarios de una página que hacen publicaciones de los ‘Es lunes’ y me están despellejando, ahí no me voy a quedar”, contó.

Dentro de los comentarios malos que leyó había de todo un poco y quiso compartir algunos.

“´Ya cansa, ¿por qué no deja a su esposo en paz?, payasa, se le cayeron las medallas, mae ahora se cree santa, ¿por qué no se calla?, ¿Es en serio?, Qué necia, es una ridícula, alguien que le diga que ya no se exponga’” Decían los malos comentarios que compartió.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez contó que su relación con Gerardo Zamora no fue la mejor por infidelidades y separaciones

Ella quiso compartir su experiencia, motivando a sus seguidores a no dejar de hacer lo que les gusta por los malos comentarios de la gente.

“Si alguna vez te han criticado por hacer algo que amas, quédate. Cuando uno es criticado, ofendido, maltratado o lastimado, lo peor no es ese mal rato del momento, es que tengan más fuerza esas voces que ese llamado que tenés en tu corazón, de seguir haciendo algo que sentís que es parte de tu propósito, sea el que sea”.

Para dejar claro su punto, hasta puso de ejemplo a Jesucristo, ya que ni él se salvó de las críticas de la gente.

“¿Sabes cómo le fue a Jesús la primera vez en una sinagoga?, lo querían ir a tirar de un precipicio. Si estás convencido de que lo que haces viene de ese llamado y no por agradarle a los demás, vas por el camino correcto. No recibas críticas ‘constructivas’ de quienes no saben construir nada bueno en esta vida”, concluyó.