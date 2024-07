Ginnés Rodríguez contó que su relación con Gerardo Zamora no fue la mejor por infidelidades y separaciones

Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora estuvieron 13 años juntos.

Ginnés Rodríguez se confesó con sus seguidores al contar que la relación que tuvo con su esposo Gerardo Zamora no fue la mejor.

La querida comunicadora, todos los lunes, le da un mensaje positivo a sus seguidores donde cuenta historias personales, donde siempre deja un mensaje positivo.

Este lunes 1 de julio, Rodríguez aprovechó para contar que una pareja se le acercó para decirle que la relación de ella y de Gerardo, era un ejemplo a seguir.

“Por dentro pensé: ¿en serio?, infidelidad, un hijo por fuera de la relación, separación y una enfermedad terminal (la cual acabó con la vida de Gerardo el pasado 5 de abril del 2023). Nos herimos, nos decepcionamos y nos perdonamos en ambas vidas”, detalló en el video.

La periodista contó que a pesar de esas situaciones pasaron casi 13 años juntitos y fue porque Dios así lo quiso y, segundo, porque su relación valía la pena conservarla.

Ginnés Rodríguez,Gerardo Zamora y sus dos hijos.

“Aplica para cualquier relación que valga la pena conservar, porque nadie puede ser amado totalmente si no es conocido totalmente, si no se muestra como es. No voy a mentir, puede tener consecuencias, pero también podría abrir la puerta para el regalo más grande y maravilloso que podríamos recibir, ser amados por quienes somos realmente. Tener un amor auténtico en una época de tanta apariencia es de las cosas más lindas que nos pueden pasar”, concluyó.

Recordemos que Ginnés y Gera, como le decían de cariño, se casaron en el 2010, pero ambos empezaron a jalar desde que eran muy chiquillos, ya que eran vecinos del barrio Fátima en Heredia. Producto de ese amor lleno de altos y bajos, tuvieron sus dos hijos, Luciana y Marcelo.