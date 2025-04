Ginnés Rodríguez no supera la partida de Lussania Víquez de Repretel y contó qué extrañará de ella

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez fueron una gran dupla en Informe 11 Las Historias de Repretel. (Redes Ginnés Rodríguez /Instagram)

La presentadora Ginnés Rodríguez aún no supera que ya no presentará más al lado de Lussania Víquez en Informe 11 Las Historias.

La aún figura de Repretel contó este sábado qué es lo que más extrañará de la colochuda y no es precisamente su amistad.

Aunque ya había hablado con nosotros del sorpresivo despido de la presentadora decidió hacer un posteo en sus redes para dedicarle unas palabras a la amiga más que a la compañera de trabajo.

En este compartió las últimas fotos que se tomaron juntas como compañeras de programa, pues hace unos días fueron a grabar unos especiales a Puntarenas y otros lugares turísticos que se verán en Semana Santa.

“Por si alguna vez se preguntaron: ‘¿ese par de verdad son así como en la pantalla?’. La respuesta es ¡Noo! Éramos mucho más… Era el reflejo de una amistad incondicional, de compartir lágrimas y risas, de nuestros fines prohibidos, de darnos terapia, couching y ánimos entre las dos, de construir una amistad en lo cotidiano y lo simple que tienen los días de dos mujeres que son mamás, trabajadoras, creyentes, de familia, con deudas, dolor de cabeza, dolor de pierna, que batallan con la pancita y con las crítica, que el güila se enfermó… en fin, de todo un poco”

“No voy a extrañar la amistad de Lussania tras su salida de Informe 11 porque esa ya la tengo y trasciende un trabajo; lo que voy a extrañar es la dosis de persona vitamina de todos los días. Se me sale un poco de egoísmo, pero cuando uno tiene a la par una persona que escucha, no te juzga, te aconseja desde el amor, de la que aprendés tantísimo y es muy abrazona; uno quiere tenerla cerquita lo más que pueda. La gente tiene razón, no será lo mismo sin vos. Al menos, nos quedamos con estos lindos recuerdos de los últimos programas juntas. Te quiero amiga, en paleta”, publicó.

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez anduvieron el Puerto grabando en especial para Semana Santa. (Redes Ginnés Rodríguez /Instagram)

En la entrevista que nos ofreció nos confesó que lo mejor que pudo vivir al lado de Lu es esa complicidad que fueron armando juntas cuando estaban al aire.

“Frente a las cámaras podría decirte que la complicidad de que algo pasara y que con la mirada tuviéramos que resolverlo. Nos podíamos entender simplemente con volvernos a ver. Creo que de las cosas que más disfruté con Lucy fue hacer los ‘tiktoks’, nos reímos montones, vacilamos montones, era una catarsis”, dijo.

Lussania fue despedida debido a unos cambios que implementarán en el programa de canal 11 después de los días Santos y, según nos confirmó el mismo productor Frederick Fallas, ella no calzaba en esos planes.