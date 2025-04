Ginnés Rodríguez se desahoga de lo que siente por despido de Lussania Víquez de Repretel

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez se convirtieron en una dupla televisiva muy querida por el público de Repretel. Fotografía: Cortesía Ginnés Rodríguez. (Cortesía)

Ginnés Rodríguez no oculta que el despido de Lussania Víquez de Repretel la dejó con un dolor profundo que no ha sido fácil sobrellevar en las últimas horas.

El miércoles, la televisora de La Uruca rompió la relación laboral que tenía con la colocha por cambios que hará en Informe 11: Las Historias y Ginnés no podía creer la noticia.

Rodríguez habló con La Teja este viernes sobre la salida de Víquez de canal 11, con quien ella creó una gran amistad y una dupla televisiva que podría ser la envidia en la “acera de enfrente”.

-¿Cómo se siente tras el despido de Lussania de Repretel?

He estado muy dolida. Ayer (el jueves) sobre todo fue un día muy difícil porque significaba hacer un programa ya sin ella, sabiendo que no era que estaba de vacaciones ni nada, sino que se trataba un poco de lo que nos esperaba en los siguientes programas. Creo que se me ha salido la parte egoísta porque, igual, a mis amigas a las que amo y adoro, no las veo todos los días y mantenemos una buena relación, como estoy segura que va a pasar con Lucy, porque somos amigas, cómplices, terapuetas la una de la otra y eso se va a mantener; pero cuando uno tiene personas vitamina, uno las quiere tener todos los días y eso se convirtió Lucy para mí.

Aprendimos a crear una amistad en lo cotidiano, en conversar que no me dio tiempo de almorzar, que los chiquillos amanecieron enfermos, que qué día más duro. En cosas muy comunes nosotras aprendimos a hacernos compañía, aconsejarnos, reírnos y llorar también y voy a extrañar muchísimo esa parte.

La amistad va a continuar, vamos a seguir en contacto, haciendo planes, Dios primero en la parte personal y profesional también; pero voy a extrañar mucho tener a mi amiga, a mi colocha, todos los días para hablar de la vida diaria.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez afianzaron su amistad en el programa de Repretel. Fotografía: Facebook Informe 11. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

-¿Cuál fue su reacción cuando Lussania le dio la noticia?

No lo creía. Decía que me estaban vacilando, que era una broma. Insistía en eso una y otra vez. Por cierto llegó Frederick (Fallas, el jefe de Informe 11) y yo les decía que si era que había un nuevo proyecto y que va Lucy. Juraba que no íbamos a ser más compañeras porque había un nuevo proyecto para ella. Jamás imaginaba que este iba a ser el rumbo que iba a tomar el programa. Todo el miércoles (el día del despido de Lussania) fue de ‘shock’. Estaba en una fase de negación y el jueves que salimos en el primer programa sin Lucy, sentí un vacío, como un hueco en el estómago. A todo el mundo le decía: ‘ni me diga nada porque lloro’. Estaba supersensible de solo pensar que no iba a estar ahí al lado de mi amiga, porque era parte del disfrutar del programa.

-¿Cómo conoció a Lussania?

Habíamos coincidido una vez en un programa en Bésame, donde me invitaron, cuando Lucy estaba con Vicky (Victoria Fuentes) y ahí nos conocimos, pero fue nada más de, ‘hola, mucho gusto’. Realmente la amistad de nosotras se fortaleció en el programa, inició en el programa, y siempre dije que Dios había sido tan carga y tan bueno porque todavía estábamos en ese momento en un proceso donde la enfermedad de mi esposo (Gerardo Zamora) se estaba complicando cada vez más y Lucy, como una sobreviviente de cáncer, se convirtió en una aliada para darme apoyo y decirme cómo enfrentar ciertos momentos, que fueron fundamentales.

Una de las cosas más lindas que yo le decía que no sabía cómo actuar en algunas situaciones y ella me dijo que lo único que tenía que hacer era estar, y estar a veces significa escuchar, hablar de otros temas, irte con los chicos para darle un espacio a la persona. Son cosas tan significativas, tan profundas que no solamente venían de una amiga, sino de una máster en la vida. Tanto Lucy como yo somos muy creyentes de que nada de lo que ocurre es casualidad y yo estoy convencida de que Dios sabía que yo ocupaba un ángel como ella en ese periodo que, con su sabiduría, su amor, su visión de la vida tan positiva, me iba a contagiar a mí de todo eso.

También estamos convencidas de que vienen cosas muy importantes para ella, de que este periodo va a ser de muchísimo provecho, solo Dios sabe cómo. Lucy es una comunicadora tan completa que estoy segura que pronto va a surgir un nuevo proyecto para ella. Nos vamos a extrañar y ese es el dolor que tenemos.

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez grabaron hace unos días unos programas especiales de Informe 11: Las Historias, sin saber que eran los últimos que harían juntas. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (redes/Instagram)

-¿Cuál fue el mejor momento que vivió con Lussania en tele?

Frente a las cámaras podría decirte que la complicidad de que algo pasara y que con la mirada tuviéramos que resolverlo. Nos podíamos entender simplemente con volvernos a ver. Creo que de las cosas que más disfruté con Lucy fue hacer los ‘tiktoks’, nos reímos montones, vacilamos montones, era una catarsis.

Pero las cosas más significativas con ella ocurrieron detrás de cámaras. El momento que yo atesoro y guardaré siempre en el corazón fue cuando Lucy me contó que estaba embarazada, pero que era ‘top secret’, porque lo que tenía era semanas, pero había una prueba de embarazo que decía que estaba embarazada y además, reembarazada, porque los niveles estaban tan altos que hablaba de un embarazo múltiple. Pero yo no podía decir nada. Fue de las emociones más lindas porque además estaba ante la presencia de un milagro que le estaba ocurriendo a mi amiga. Esos son de los momentos cumbres que pude compartir y celebrar con mi amiga.

-¿Qué opina del rumbo que tomará Informe 11?

Si hay algo que tenemos muy claro todos los que trabajamos en Informe 11, y yo soy la primera en tenerlo identificado, es que las protagonistas son las historias, no somos los presentadores, los periodistas. Es la gente, lo que aprendemos, los lugares que conocemos… Ese es el corazón del programa. Nosotras nos encargamos de hacerlo más ameno y de hacer que las personas se emocionen cuando presentamos el trabajo que hacen nuestros periodistas.

Tengo muy poco detalle de lo que viene, me imagino que ya después de Semana Santa vamos a poder profundizar más de los cambios. Lo que le puede decir es que de mi parte pondré todo mi empeño, todo mi esfuerzo y mi motivación para que del otro lado de la pantalla, las personas que han sido fieles y se dejan llevar por las buenas noticias, por informaciones sanas, que nos genera emociones buenas, siga teniendo la misma capacidad de sorprenderse, como lo ha hecho Informe 11 a través de tantos años.

