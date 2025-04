Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez protagonizaron un duro adiós en Repretel

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez fueron presentadoras de Informe 11: Las Historias por años. Fotografía: Facebook Informe 11: Las Historias. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

“Eso parecía La Rosa de Guadalupe”. Así resumió Lussania Víquez el duro momento que protagonizó este miércoles con Ginnés Rodríguez cuando le informó que Repretel la había despedido.

La televisora de La Uruca cesó este 9 de abril a Víquez y al periodista Geiner Salazar, ambos de Informe 11: Las Historias, por cambios que harán en el formato del programa de las noches de canal 11 y en los que ellos no fueron considerados.

Frederick Fallas confirmó a La Teja los despidos de Salazar el miércoles por la mañana y de Víquez el mismo día, solo que en horas de la tarde.

Al hablar por primera vez de su salida de Repretel, este miércoles por la noche, La Teja le preguntó a Lucy sobre cómo le informó la dura noticia a Ginnés, con quien presentaba el programa y tenía una gran amistad.

Dichosamente Lussania sí alcanzó a avisarle a Ginnés de que la habían despedido antes de que la periodista se fuera de la televisora, por lo que pudieron abrazarse y decirse frente a los ojos el cariño que se tienen.

Lussania Víquez dijo que Ginnés Rodríguez más que compañera de trabajo es una de sus grandes amigas. Fotografía: Facebook Informe 11: Las Historias. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

“Ella (Ginnés) estaba en el parqueo y le mandé un mensajito diciéndole que no se fuera, que le tenía que contar algo. Se lo dije en tono feliz para que ella no sospechara nada y ya cuando nos abrazamos y todo, eso parecía La Rosa de Guadalupe”, contó Lussania haciendo referencia al famoso programa de historias de la televisión mexicana, inspirado en milagros de la Virgen de Guadalupe.

“Ginnés fue mi compañera de trabajo, pero la veo como mi amiga y le agradezco mucho a Dios que la haya puesto en mi camino porque todos los días aprendí algo de ella. Siento que nos apoyábamos la una a la otra. Si alguna había tenido un mal día llegaba y en los cortes comerciales nos contábamos todo lo que nos había pasado y en el próximo corte comercial nos dábamos un consejo y en el próximo corte comercial nos dábamos un abrazo. Entonces es muy lindo porque cada quien respetaba la esencia de la otra y entendía que cada una tenía su luz y estábamos ahí para apoyarnos y eso era muy bonito”, continuó.

Lussania también recalcó algo muy especial que le dijo a Ginnés antes del último abrazo como compañeras de trabajo.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez hicieron mancuerna en Repretel por años. Fotografía: Facebook Informe 11: Las Historias. (Instagram)

“Le dije que no nos vamos a ver como antes pero que no nos podíamos olvidar. ¡Cuidado me abandona!”, exclamó sobre la última “advertencia” que le hizo a la risueña de Rodríguez.

