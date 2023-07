Ginnés Rodríguez nos habló de los hijos de Lussania Víquez: “Es increíble lo grandes que son”

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez además de ser compañeras en Informe 11 Las Historias se volvieron muy amigas. Instagram

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez no solo son compañeras en Informe 11 Las Historias, sino que se volvieron muy amigas desde que trabajan juntas en el programa de Repretel, por eso la felicidad de una lo es igual para la otra.

La herediana contó que de momento no ha podido hablar directamente con su amiga, quien dio a luz el sábado anterior a sus mellizos, pero sí que ya conoció a los bebitos por medio de fotografías.

Con el que más ha hablado es con el esposo de Lu, Jorge Saénz, quien le contó que anda como zombie por no poder dormir por estar cuidando a los tres, pero que es un zombie enamorado al ver por fin a sus bebitos fuera de la pancita y con muy buena salud.

“Es increíble lo grandes que son. Están gorditos, gorditos, hermosos, ¿verdad?, bellísimos, y yo pues, todavía no sé a quién se me parecen, ya después los veré bien, porque yo sí esperaba colochudos, pero los veo con ese pelo muy parado, muy chuzo, pero bueno, sabemos que los bebés van cambiando y más que están recién saliditos, así que ya veremos a quién se van a parecer. Si los veo muy blanquitos también, creo que eso es mucho de Lu”, dijo entre risas y muy feliz de ver que su compañera ya está chineando por fin.

La presentadora nos mostró a sus bebitos por medio de esta foto. Foto cortesía de Sisi Escalante

Ginnés contó además que el nuevo y orgulloso papá le pasó desde el sábado anterior varias fotos de Antonella y Alessandro Sáenz Víquez para confirmarle que todo había salido muy bien con la cesárea.

“Me mandó de los dos juntitos, de cada uno en su cunita ahí en el hospital, pero bien despiertos y con los ojos bien pelados. Y yo: ‘¡Ay, Dios mío! Estos vienen a hacer de las suyas’”, mencionó.

El esposo de la presentadora también le contó que su amiga estaba muy tranquila, adaptándose al proceso de la lactancia y que, eso sí, estaba muy cansada tras despertar de la anestesia, por eso no ha querido molestarla mucho para que pueda descansar.

“Lussania es una campeona, es increíble. Esta última recta final mis respetos para ella, yo creo que todos en algún momento pensamos que no iba a poder llegar a término o a esta fecha y lo logró, y eso fue a puro amor de madre, definitivamente”, señaló.

Lussania saldrá este lunes del hospital junto a sus bebitos, quienes ya dormirán por primera vez en su casita. Instagram (Tomada de Instagram)

Rodríguez agregó que ella es de las que prefiere esperar unos días para ir a conocer personalmente a los bebés, porque sabe muy bien que estos primeros días son un trajín muy complicado para los nuevos papitos.

“Si yo era una locura con la primera, con Luciana cuando nació, y hasta un mes después me logré acomodar y responder mensajes, no me puedo imaginar la locura con dos, así que yo creo que de momento la mejor ayuda es darles su espacio para que ellos puedan acomodarse, entender la dinámica también. Yo siempre he dicho que un matrimonio no te cambia la vida, pero la llegada de un hijo sí, ahora imaginate la llegada de dos, por eso creo que este es un espacio que hay que darles para que logren acomodarse, crear rutinas y ya cuando pasen las primeras semanas ahí sí yo con todo el amor del mundo voy a chinear”.

La presentadora de Informe 11 Las Historias también nos contó que desde que se enteró que el sábado nacerían los mellizos le ha rezado mucho a la Virgen de la dulce espera, porque ella es muy devota y sabe que Lusannia también.

“Aquí he estado con la Virgencita bien agarrada, para que no me la soltase (de su mano) en todo este proceso”, agregó.